meteocontrol parteciperà a un nuovo format nel settore fotovoltaico italiano, Energyear Italia 2021.

Nell’occasione il Sales Manager Giorgio Inforzato affronterà il tema riguardante “la sfida O&M per mantenere la redditività degli impianti fotovoltaici”.

La conferenza, che si terrà il 15 e 16 settembre al NH Congress Center di Milano, sarà il primo grande evento di settore ad aprire i battenti in presenza, utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza personale: due giornate di networking e panel dedicati al solare fotovoltaico.

“Energyear Italia” punta a riaffermare la centralità di Milano come city-business italiana nel panorama internazionale del fotovoltaico, dello sviluppo delle rinnovabili e dell’innovazione con società, stakeholder e utility del settore italiane ed europee.

Per i tutti aree di incontro e possibilità di collegarsi anche online per seguire le conferenze e l’intero programma (https://italia.energyear.com).

Per meteocontrol Giorgio Inforzato parlerà dell’importanza del monitoraggio e dei propri dispositivi blue’log XM, dell’integrazione con la rete per la gestione dell’energia degli impianti FV attraverso il Power Plant Controller.

Inoltre, spiegarà l’utilizzo in cloud del VCOM per il portfolio impianti e dell’analisi dei dati tecnici e di predittività energetica, evidenziando l’importanza della manutenzione sia degli impianti esistenti che di quelli in fase di sviluppo, utilizzando le tecnologie più avanzate per il rendimento e le performance a livello tecnico ed economico.

Obiettivo è valutare dove e come determinati allarmi di gestione possano creare opportunità di resa migliorando l’impianto e creando nuovo business nel repowering e revamping, ove è presente un incentivo statale.

Altri temi trattati quelli della creazione delle comunità energetiche e della gestione degli impianti in PPA puntando a gestire al meglio i valori di Opex e Capex degli investimenti per creare valore aggiunto.

Insieme allo speaker meteocontrol ci sarà un team di colleghi internazionali che potranno essere a disposizione per meeting e networking durante la due giorni della conferenza.

