Mapetherm X2 System è il sistema Mapei per il raddoppio del cappotto.

Si tratta di un metodo che consente di utilizzare i vecchi cappotti, ormai obsoleti, come base per un cappotto più performante, a norma di legge, e adatto per accedere agli incentivi fiscali dei bonus casa, incluso il Superbonus 110%.

Mapetherm X2 System è estremamente sostenibile perché capitalizza il vecchio cappotto, utilizza materiali riciclati e permette di abbattere le emissioni di CO 2 , rendendo più efficiente il riscaldamento o il raffrescamento della casa.

Mantenendo il cappotto esistente si risparmiano le spese di smaltimento, si evita di produrre rifiuti inquinanti e si procede a un acquisto più razionale di nuovi materiali.

Il doppio cappotto in 3 passi:

1. Verifica dell’esistente

Attraverso delle carotature, verificare la coesione e lo stato degli elementi presenti, controllando anche lo schema di tassellatura eventualmente realizzato.

2. Progettazione nuovo cappotto

Dopo aver realizzato il calcolo termico, scegliere i materiali e il sistema di posa più adeguati, valutando anche tutti i raccordi agli elementi esistenti e progettando lo schema di tassellatura.

3. Montaggio nuovo cappotto

Se necessario, effettuare gli interventi di ripristino e consolidamento del cappotto esistente e procedere con la posa del nuovo, secondo le specifiche previste dal sistema scelto.

