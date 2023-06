Nei 27 Stati membri Ue, nel mese di maggio da poco concluso, per la prima volta nella storia, la produzione elettrica combinata di eolico e fotovoltaico ha superato quella delle fonti fossili.

Le due fonti pulite, infatti, il mese scorso hanno fornito quasi un terzo dell’elettricità europea (31%, 59 TWh), mentre i combustibili fossili hanno toccato il minimo storico del 27% (53 TWh).

A mettere in evidenza il dato è il think tank ambientalista Ember, che spiega come il risultato sia dovuto alla crescita del fotovoltaico, alle notevoli prestazioni eoliche e alla bassa domanda di elettricità.

Il solare a maggio ha dato il 14% dell’elettricità a livello Ue, raggiungendo il massimo storico di 27 TWh e superando il record mensile di luglio 2022. Per la prima volta, la generazione da FV in Europa ha superato quella del carbone, che il mese scorso ha fatto solo il 10% del totale.

L’eolico invece ha prodotto il 17% dell’energia elettrica Ue (32 TWh), un volume inferiore al record stabilito a gennaio di quest’anno, quando il vento era arrivato al 23% della generazione complessiva (54 TWh).

La performance di eolico e fotovoltaico ha fatto sì che la produzione elettrica da carbone sia scesa a un minimo mensile storico, con solo 20 TWh a maggio. Si è quindi scesi anche sotto ai livelli raggiunti ad aprile 2020 quando, con l’Europa fermata dai lockdown, il carbone era rimasto poco sopra al 10% del mix elettrico.

Anche il gas fossile a maggio è arrivato a un minimo che non toccava dal 2018, con un contributo alla produzione elettrica europea di appena il 15%.



Il crollo delle fonti fossili non è stata un’eccezione, spiegano gli analisti di Ember. Le aggiunte di capacità rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, e il calo della domanda di elettricità, hanno spinto l’energia eolica e solare e causato un calo di gas e carbone per tutta la fine del 2022 e nel 2023.

Da gennaio a maggio di quest’anno, la produzione di carbone e gas è diminuita del 20% e del 15% rispettivamente, rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quella da solare è aumentata del 10% e quella da eolico del 5%.

L’European Electricity Review di Ember, pubblicato a gennaio, ricordiamo, ha rilevato che la generazione eolica e solare ha superato il gas nell’Ue nel 2022, il primo anno intero in cui ciò è accaduto.

Potrebbe interessarti anche: