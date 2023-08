A luglio in Italia sono stati installati 406 MW fotovoltaici distribuiti su 29.478 impianti (62 MW in meno del mese di giugno).

Nel periodo gennaio-luglio 2023 sono stati realizzati finora 2.728 MW, cioè 1.447 MW in più dello stesso periodo 2022, con un incremento di circa il 113%.

Dalla tabella, elaborata da QualEnergia.it su fonte Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, l’aumento del numero di impianti installati nei primi sette mesi dell’anno, in confronto al 2022, è del 165% (+144.801 impianti FV).

Pertanto, a fine luglio la potenza fotovoltaica nel paese ammontava a 27.776 MW, per un totale di 1.453.464 impianti (a luglio 2022 eravamo a 23.847 MW).

Nella tabella qui sotto il confronto del periodo gennaio-luglio in base alla taglia dell’impianto. Il deficit per l’anno in corso è riscontrabile nella taglia sopra i 10 MW dove, in termini di potenza FV, abbiamo un installato di circa cinque volte inferiore al 2022.

Nell’ultimo grafico la potenza installata mensile in Italia da gennaio a luglio del 2023.

