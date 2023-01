Con l’incarico di gestire le vendite dell’intero portfolio dei prodotti solari Kostal a livello nazionale, Luca Montanari è il nuovo sales manager di Kostal Solar Electric Italia.

Montanari ha iniziato la propria attività nel settore fotovoltaico nel 2007 come progettista in libera professione e prima di svolgere negli ultimi tre anni il ruolo di sales engineer presso il costruttore Sungrow è stato per nove anni technical manager del distributore Coenergia.

“Dopo quasi sedici anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, avendo avuto l’opportunità di acquisire competenze trasversali, sono davvero entusiasta di potermi mettere a disposizione di un’azienda europea della caratura di Kostal”, ha detto Montanari.

Intanto è in arrivo la nuova generazione dell’inverter ibrido PLENTICORE plus di KOSTAL: con nuove funzioni in ambito di potenza, comunicazione e applicazione semplificata.

L’inverter ibrido PLENTICORE plus rimane fedele al suo DNA di tuttofare: affidabile, intelligente e facile da usare. Coniuga performance eccellenti, elevata efficienza e gestione intelligente, e lo ha fatto fin dal suo lancio sul mercato.

Un inverter che pensa e cresce con voi e si adatta alle vostre esigenze in qualsiasi momento. Nella sua seconda generazione, il PLENTICORE plus con WLAN è estremamente intelligente e flessibile con quattro uscite di comando digitali.

Ha 3 ingressi DC con un ampio intervallo di tensione in ingresso. Il terzo ingresso, se necessario, può essere abilitato per collegare una batteria compatibile. Inoltre, è possibile collegare ulteriori fonti di corrente alternata come ulteriori inverter FV, una piccola turbina eolica o un’unità di cogenerazione.

L’energy manager integrato nell’inverter coordina la potenza disponibile da PV, batteria, rete del distributore di servizi elettrici e fonti AC presenti nella rete domestica.

Ha un sistema di autoapprendimento e di gestione integrata delle ombre per ottenere il massimo rendimento. L’inverter ha anche un datalogger integrato e invia costantemente i dati di rendimento al KOSTAL Solar Portal. I dati possono essere visualizzati in modo ottimale nel portale e con la KOSTAL Solar App.

Potrebbe interessarti anche: