Il volume totale dei moduli Longi Hi-MO 5, prodotti da Longi Solar e venduti in 94 Paesi, ha superato i 30 GW.

Questi moduli hanno un‘efficienza superiore al 21%, una potenza di 550 W e sono realizzati con celle da 182×182 millimetri, una peculiarità tecnologica che li rende più convenienti anche in termini di Lcoe (Levelized Cost of Energy), perché comporta un minor costo del sistema, migliore capacità di generazione e affidabilità.

Vanno poi considerati i vantaggi in termini logistici: per quanto riguarda il trasporto, ogni container per i moduli da 182 mm può caricare una quantità maggiore di watt.

I moduli Longi Hi-MO 5 sono adatti sia per gli impianti utility scale che per le installazioni su tetto (Himo 5m, 415 W).

La prima versione di questo prodotto è stata introdotta nel mercato a giugno 2020 e circa un anno dopo ha ricevuto l’Intersolar Award.

Di seguito una breve ricostruzione dei traguardi e dei riconoscimenti ottenuti in questi anni dal modulo Longi Hi-MO 5:

29 giugno 2020 – Versione del prodotto Hi-MO 5

8 agosto 2020 – Modulo presentato allo SNEC Shanghai

8 settembre 2020 – Il primo modulo Hi-MO 5 esce dalla linea di produzione

15 settembre 2020 – Firmato il primo contratto di spedizione

12 novembre 2020 – LONGi, Jinko e JA hanno discusso alla conferenza “Advanced PV Technology for Better LCOE – 182mm Module and System Technology”

28 aprile 2021 – Premiato al congresso solare “All Quality Matters” di TÜV Rheinland

26 maggio 2021 – Libro bianco sul modulo basato su wafer da 182 mm rilasciato congiuntamente da LONGi, Jinko e JA.

31 maggio 2021 – Rilasciato lo studio sulle prestazioni di carico di moduli fotovoltaici di grandi dimensioni e sovradimensionati

21 luglio 2021 – Premiato con premio a Intersolar Europe

8 settembre 2021 – Consenso sulla standardizzazione dei moduli fotovoltaici prodotti con wafer da 182 mm (M10) raggiunto da LONGi, Jinko e JA

24 settembre 2021 – Leggero vantaggio del modulo da 182 mm mostrato dall’analisi DNV del costo BOS dei moduli di grande formato

29 ottobre 2021 – Pubblicati i risultati dei test di carico meccanico dinamico (DML)

5 novembre 2021 – le spedizioni globali superano i 10 GW

27 aprile 2022 – le spedizioni globali superano i 20 GW

15 luglio 2022 – le spedizioni globali superano i 30 GW.

