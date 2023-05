Nel 2022 LONGi ha prodotto un totale di 85,06 GW di wafer di silicio monocristallino, posizionandosi ancora al 1° posto nelle spedizioni globali di wafer di silicio monocristallino per il nono anno consecutivo.

Nello stesso anno l’azienda ha prodotto 46,76 GW di moduli in silicio monocristallino, classificandosi al 1° posto anche nelle spedizioni globali di moduli e nella quota di mercato per il terzo anno consecutivo.

Nel periodo preso in esame il fatturato è stato pari a circa 17 miliardi di euro (128,998 miliardi di yuan), dato in aumento anno su anno del 60%. In generale, il flusso di cassa netto di LONGi derivante dalle attività operative è aumentato del 97,7% su base annua.

Questi alcuni dati riportati nella relazione finanziaria pubblicato dalla società.

Capacità produttiva e record di efficienza

Sempre nel 2022, la capacità produttiva di LONGi per wafer, celle e moduli di silicio monocristallino ha raggiunto rispettivamente 133 GW, 50 GW e 85 GW.

LONGi ha inoltre stabilito un nuovo record mondiale di efficienza delle celle solari in silicio HJT di tipo P al 26,81%, certificato dall’Institut für Solarenergieforschung di Hameln (ISFH).

Un altro traguardo riguarda la massima efficienza di produzione di massa raggiunta dal modulo Hi-MO 6, che ha superato il 23,2%.

Ricerca e sviluppo

L’azienda continua a registrare progressi nell’industrializzazione di nuove celle solari ad alta efficienza, nella ricerca e sviluppo di tecnologie di moduli originali e nella trasformazione dei risultati industriali.

Bene i risultati anche sul fronte della ricerca e sviluppo. Dalla sua quotazione in borsa dal 2012 a settembre 2022, Longi ha investito oltre 2,4 miliardi di euro in queste attività.

Alla fine del 2022, l’azienda contava 2.132 brevetti e un team di 4.036 dipendenti nel solo settore ricerca e innovazione tecnologica, pari al 6,6% dell’intero staff globale.

