Il 2 novembre il produttore leader mondiale di tecnologie solari LONGi ha presentato Hi-MO 6.

Utilizzando la tecnologia delle celle ad alta efficienza HPBC di LONGi, Hi-MO 6 raggiunge nella produzione in serie un’efficienza massima del 22,8%. Progettato per soddisfare le esigenze di clienti diversi, il modulo Hi-MO 6 offre prestazioni superiori in termini di rendimento, sicurezza ed estetica.

Maggiore efficienza e innovazione tecnologica

L’HPBC (Hybrid Passivated Back Contact, ovvero passivazione ibrida del contatto posteriore) è una tecnologia per celle solari ad alta efficienza di nuova generazione, unica per il suo design privo di bus bar sul lato anteriore.

La tecnologia HPBC può migliorare notevolmente le capacità di assorbimento della luce e di conversione fotoelettrica della cella regolando la struttura interna della cella stessa, e può quindi aumentare efficacemente la potenza di uscita del modulo.

I moduli dotati di tecnologia HPBC sono in grado di generare un volume maggiore di energia in condizioni di alte temperature e di bassa irradiazione, oltre ad avere un comportamento superiore di fronte al degrado della potenza. In simulazioni globali di produzione di energia, i moduli Hi-MO 6 hanno dimostrato di offrire un vantaggio significativo nella generazione di elettricità rispetto ai prodotti PERC, con un aumento medio della produzione fino al 10% in scenari tipici.

Hi-MO 6 si avvale di una tecnologia di saldatura del contatto posteriore che utilizza uno schema di saldatura mono-linea piuttosto che la tradizionale struttura a Z, al fine di migliorare la resistenza del modulo alle rotture. Questo rivoluzionario design tecnologico, unito alla qualità del ciclo di vita LONGi, rende Hi-MO 6 uno dei moduli fotovoltaici più affidabili del mercato.

Tecnologia fotovoltaica ed estetica architettonica per diverse applicazioni

Hi-MO 6 comprende quattro serie: Explorer, Scientist, Guardian e Artist. Tutte sono declinate nel formato standard M10 (182 mm) e disponibili nelle versioni 72C, 66C, 60C e 54C (in alto a sinistra l’Explorer monofacciale).

L’estetica del modulo (a destra il Scientist bifacciale) evoca lo stile minimalista del moderno design industriale e si integra con naturalezza in un’ampia varietà di scenari applicativi.

Per le applicazioni in settori con più alte esigenze di sicurezza e intelligence, Hi-MO 6 offre anche la possibilità di migliorare ulteriormente l’affidabilità e l’ottimizzazione preinstallando Smart Optimizer. Se si verifica un guasto all’impianto fotovoltaico o un ombreggiamento dei moduli, il sistema back-end può essere monitorato a distanza e ottimizzato in tempo reale grazie ai feedback del “cervello digitale” di Smart Optimizer, garantendo la sicurezza della centrale di generazione e massimizzando la produzione di energia del sistema.

“Nel corso degli anni LONGi ha guidato lo sviluppo dell’industria con innovazioni tecniche di alta qualità. I moduli di punta della serie Hi-MO hanno contribuito a migliorare l’infrastruttura energetica globale. Hi-MO 6 è un altro passo importante verso la promozione dell’equità energetica”, ha commentato Dennis She, vicepresidente di LONGi.

