Il produttore cinese di componenti solari LONGi ha annunciato un piano da 6,2 miliardi di euro per costruire impianti produttivi in grado di fabbricare ogni anno 100 GW di wafer fotovoltaici e 50 GW di celle.

Questa linea produttiva, che sarà la più grande al mondo, dovrebbe diventare operativa nel terzo trimestre del 2024.

LONGi ha dichiarato in un documento depositato presso la Borsa di Shanghai che l’accordo è “in linea con la futura pianificazione della capacità produttiva dell’azienda”.

“L’accordo ci consentirà di sfruttare al meglio i nostri vantaggi in termini di tecnologia e prodotti. Secondo le previsioni il progetto non avrà alcun impatto sul nostro risultato operativo attuale”, ha chiarito la società.

Intanto LONGi ha già annunciato lo scorso autunno un nuovo progetto per un impianto di produzione di moduli monocristallini da 10 GW/anno.

LONGi ha annunciato che, a metà dicembre, le spedizioni globali del suo modulo Hi-MO 5 hanno superato i 50 GW, avvicinandosi a 100 milioni di pannelli.

L’Europa, uno dei principali mercati internazionali per l’azienda cinese, anche in prospettiva. Ad esempio, nell’Ue il comparto del solare FV dovrebbe crescere fino a quasi 54 GW nel 2023.

Fondata nel 2000, LONGi punta a essere l’azienda leader mondiale nelle tecnologie solari, concentrandosi sull’innovazione tecnologica. Ha creato cinque settori di attività: celle a wafer e moduli in silicio monocristallino, soluzioni solari commerciali e industriali per la generazione distribuita, sistemi per l’energia verde e per l’idrogeno.

Potrebbe interessarti anche: