Nel 2021 la quota di rinnovabili nei consumi energetici di Longi è stata del 40,2%, pari a circa 3 TWh.

L’obiettivo 2021 (chiamato Dual Carbon) è stato raggiunto grazie a 267 progetti per il miglioramento dell’approvvigionamento energetico dell’azienda. In questo modo sono stati risparmiati 259 GWh di energia e 5,9 tonnellate d’acqua.

Il consumo di acqua dell’intero gruppo è calato infatti del 10,7% nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Questi alcuni dei primi dati che emergono dal rapporto sulla sostenibilità dell’operatore cinese che ha la leadership mondiale della produzione di celle e moduli fotovoltaici.

Questo documento è stato pubblicato e presentato insieme al rapporto annuale 2021 e mostra i risultati dell’azienda nella protezione ambientale e climatica, oltre al suo contributo verso un futuro carbon neutral.

George Huo, General Manager del Brand Management Department di Longi, ha presentato online il rapporto durante la prima “settimana della sostenibilità”, del settore solare.

Questi risultati – spiega una nota stampa – sono valsi all’azienda i riconoscimenti “Fabbrica verde”, “Design di prodotto verde” e “Gestione catena di approvvigionamento verde” nell’ambito del sistema di produzione ecologico del Ministero cinese dell’industria e della tecnologia dell’informazione.

Obiettivi Longi al 2030

Nel rapporto sulla sostenibilità 2021, LONGi ha stabilito per la prima volta un obiettivo di riduzione della CO2 entro il 2030. In particolare, le emissioni di gas serra derivanti dalle attività commerciali dovranno essere ridotte del 60% entro il 2030. Le emissioni di CO2 specifiche per tonnellata di silicio, cella e vetro acquistati nel 2030 dovranno invece scendere del 20% rispetto al 2020.

Supply Chain Green Partner Empowerment Plan

Già lo scorso 24 aprile in LONGi si parlava di sostenibilità. La società ha infatti presentato il suo “Supply Chain Green Partner Empowerment Plan” in occasione della conferenza con i fornitori 2022.

Attraverso azioni di formazione, la conferenza mirava a dare sostegno ai fornitori impegnati a ridurre le emissioni di CO2 e altre sostanze e a risparmiare energia. Con la riduzione diretta delle emissioni di CO2 dei fornitori, LONGi potrà così migliorare anche le emissioni della sua catena di approvvigionamento di base e l’impronta carbonica dei propri prodotti FV.

La sostenibilità in Longi

Longi persegue i suoi obiettivi di sostenibilità su tre livelli. L’azienda punta innanzitutto sull’innovazione tecnica, al fine di fornire prodotti fotovoltaici ad alta efficienza e soluzioni energetiche ecologiche a un numero crescente di clienti, la mission fondante di Longi e la sua responsabilità principale per uno sviluppo sostenibile.

In secondo luogo Longi stessa concretizza la filosofia di sviluppo ecologico e punta a ridurre il proprio impatto ambientale.

Insieme a oltre 500 altre aziende a livello globale, ha scelto di aderire e attenersi agli obiettivi di The Climate Group. Questi includono un approvvigionamento completo il più rapido possibile da energie rinnovabili (RE100), il passaggio alla mobilità elettrica entro il 2030 (EV100) e la riduzione delle emissioni grazie a procedure efficienti (EP100).

Longi fisserà inoltre obiettivi climatici con basi scientifiche (“Science Based Targets”), migliorerà la gestione della compliance e creerà una piattaforma solida per uno sviluppo sostenibile.

In terzo luogo, l’azienda promuove l’ampliamento di supply chain ecologiche attuando iniziative e supportando i propri fornitori, incoraggiando le aziende a tutti i livelli della catena di fornitura a collaborare al fine di risparmiare energia.

LONGi and the U.N. Sustainable Development Goals

