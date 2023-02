La Regione Lombardia apre la seconda finestra di accesso ai contributi per le imprese che vogliono dotarsi di colonnine di ricarica.

Ricordiamo che la prima finestra, aperta lo scorso anno, aveva messo a disposizione 3.750.000 euro a cui è seguito un avanzo a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione.

Sulla base delle risorse residue pari a 873.172 euro viene aperta una seconda finestra del bando, con le stesse caratteristiche e criteri della precedente.

Pertanto, si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 150mila euro.

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese. Possono partecipare al bando anche le PMI che non sono risultate beneficiarie nella prima finestra.

Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L, le relative attività di progettazione e le opere edili, infrastrutturali e interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.

La categoria M include per esempio autobus elettrici, furgoncini, camper o anche le automobili. La categoria N invece riguarda i mezzi commerciali, per il trasporto di merci e prodotti come furgoni o autocarri. Infine, la categoria L comprende i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote.

Il contributo è concesso a seconda del tipo di dispositivo:

fino a 7,4 kW in AC – ricarica lenta (monofase): fino a 1500 €

in AC – ricarica lenta (monofase): fino a maggiore di 7,4 e fino a 22 kW in AC – ricarica accelerata (trifase): fino a 2mila € per un solo punto e fino a 4000 € per più punti.

in AC – ricarica accelerata (trifase): fino a 2mila € per un solo punto e fino a 4000 € per più punti. maggiore di 22 e fino a 50 kW in DC – ricarica veloce: fino a 25mila €

in DC – ricarica veloce: fino a 25mila € maggiore di 50 kW – ricarica ultra-veloce: fino a 60mila € se compreso tra 50 e 150 kW; fino a 95mila € se compreso tra 150 e 350 kW.

Questa agevolazione non è cumulabile con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le stesse opere. L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (“de minimis”).

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 7 febbraio al 7 marzo 2023 (ore 12), salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Per informazioni: Regione Lombardia

Potrebbe interessarti anche: