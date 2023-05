Con il bando “Rinnova Autovetture 2023” la Regione Lombardia concede 11.848.000 euro di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un’auto anche elettrica o a idrogeno.

Più nel dettaglio, il bando (allegato in fondo) si rivolge ai cittadini residenti in Lombardia che sostituiscono i loro veicoli inquinanti con auto a zero o bassissime emissioni, prevedendo la radiazione di quelle alimentate a benzina di classe emissiva fino a Euro 2, o diesel fino a Euro 5.

Con contributo ridotto è possibile acquistare, senza radiazione, un’autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno.

Per quanto riguarda le auto a zero emissioni, elettrica pura o idrogeno, il prezzo massimo ammissibile per veicolo è di 45mila euro. In questo caso gli incentivi arrivano a 4mila euro, oppure a 1.000 € se non c’è radiazione.

Sono anche incentivabili auto a bassissime emissioni di CO2: per le auto con emissioni inferiori a 60 g/km, gli incentivi arrivano massimo a 2.500 euro; invece, per i mezzi con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 120 g/km, il contributo massimo agevolabile è di 2.000 euro.

Il mezzo deve essere di nuova immatricolazione, oppure immatricolata dopo il 1° gennaio 2022 e intestata a un venditore/concessionario.

La procedura è gestita direttamente dal concessionario: il soggetto beneficiario riceve il contributo regionale in forma di anticipo dal venditore, il quale riceverà poi il rimborso dalla Regione.

La domanda di partecipazione avviene tramite il concessionario e si perfeziona con la prenotazione del contributo al momento della presentazione dell’ordine di acquisto del veicolo.

I venditori/concessionari devono essere già stati abilitati da Regione Lombardia. L’elenco dei soggetti abilitati è disponibile sulla pagina web dedicata all’agevolazione.

Il bando chiuderà il 31 ottobre 2023 (ore 12), salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Per informazioni: Regione Lombardia

