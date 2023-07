Lo sviluppo delle energie pulite e le forniture di materie prime critiche, il litio in particolare, sono tra i punti più rilevanti della nuova cooperazione tra Europa e America Latina.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato investimenti europei per oltre 45 miliardi di euro al 2027 nei Paesi latinoamericani, focalizzati sulla transizione verde e digitale, sulla salute (nuovi vaccini ad esempio) e su progetti per ridurre la povertà e le diseguaglianze sociali.

L’annuncio è arrivato ieri, lunedì 17 luglio, al summit in corso ancora oggi a Bruxelles tra i 27 capi di stato e di governo Ue con i leader della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac).

Questo vertice internazionale si era tenuto l’ultima volta 8 anni fa, nel 2015.

Ora Unione europea e America del Sud puntano a rafforzare le relazioni commerciali in uno scenario geopolitico molto complesso, che vede crescere l’influenza cinese e in cui vanno sciolti alcuni nodi, soprattutto quello del Mercosur.

L’accordo di libero scambio tra la Ue e il mercato comune dell’America meridionale, infatti, è congelato dal 2019, quando fu siglato un accordo “di principio” che però non è mai stato ratificato. Restano alcune divergenze, in particolare sui vincoli ambientali che la Ue vuole inserire nell’accordo.

Tornando agli investimenti da 45 miliardi di euro, spiega una nota di Bruxelles, nell’ambito della Global Gateway Investment Agenda, si parla di più di 130 progetti complessivi.

Tra gli obiettivi principali, quello di stringere gli scambi commerciali per le forniture di litio e altre materie prime necessarie per la transizione energetica e digitale, grazie ai ricchi giacimenti in Cile e Argentina.

L’Europa, infatti, intende ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle catene di approvvigionamento di queste materie prime, in modo da ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina.

Ricordiamo che in tema di sicurezza delle forniture strategiche, lo scorso marzo Bruxelles ha presentato il Critical Raw Materials Act. A fine giugno poi il Consiglio Ue ha proposto obiettivi ancora più ambiziosi rispetto a quelli indicati dalla Commissione, soprattutto per le capacità di trattamento e riciclo di materie prime nelle fabbriche europee.

Tra i tanti progetti citati nella nuova partnership Ue-America Latina, troviamo poi le reti di telecomunicazioni e 5G in Brasile e Jamaica, i trasporti pubblici (metropolitana in Colombia, autobus elettrici in Costa Rica), gli investimenti nell’idrogeno verde in Cile.

Altre iniziative riguardano la realizzazione di due centri regionali Copernicus per il monitoraggio dei dati climatici e la prevenzione dei rischi dei disastri naturali, contributi al fondo per l’Amazzonia e il sostegno alla creazione di un mercato latinoamericano dei green bond, le obbligazioni verdi con cui finanziare progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

