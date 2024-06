Intelligenza artificiale, due applicazioni per un fotovoltaico più performante

AI, cioè “Artificial Intelligence”, sistemi informatici in cui particolari software e hardware riescono a “simulare” il pensiero umano su argomenti specifici, è diventata una parola di uso comune.

L’attenzione finora si è concentrata soprattutto sui suoi aspetti negativi, come la creazione di foto, video e audio falsi, oppure la potenziale minaccia che questi sistemi pongono a professioni umane “intellettuali”, come giornalisti e traduttori, che finora si ritenevano abbastanza al sicuro dagli effetti dell’automazione.

In realtà, la principale caratteristica delle intelligenze artificiali, quella di individuare strutture e regole nascoste in enormi quantità di dati, sta velocemente penetrando in molti campi della ricerca e dell’industria, comprese le energie rinnovabili.

Per fare solo pochi esempi, i radiologi usano l’AI per valutare la presenza di tumori nelle immagini, dopo che il sistema è stato istruito con migliaia di radiografie di casi di diagnosi nota; in farmacologia esistono AI che illustrano in poche ore la struttura 3D di qualsiasi proteina, prevedendo poi le sue interazioni con i medicinali, un compito che a ricercatori umani richiedeva mesi. Altri sistemi AI ispezionano assi di legno e barre di acciaio alla ricerca di difetti, con una velocità e accuratezza superiore a quella umana. E, probabilmente, a guidare le auto del futuro saranno AI che stanno già accumulando esperienza nei test sulle strade.

Viene quindi da chiedersi se e in che modo le intelligenze artificiali potranno entrare nel settore delle energie rinnovabili, così da ottimizzarne la resa.

Una prima risposta scientifica arriva da Xiaoyun Tian, che con i colleghi della Beijing University of Technology, ha esplorato su CAAI Artificial Intelligence Research lo stato dell’arte nell’uso delle AI per il fotovoltaico.

“Il messaggio generale che abbiamo ricavato è che l’AI può davvero portare a soluzioni più sostenibili ed efficienti”, afferma Tian. “Migliorando l’efficienza e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile attraverso l’AI, esiste un potenziale significativo per ridurre le emissioni globali di CO2 e per rendere l’energia pulita più accessibile e affidabile per una popolazione più ampia”.

Dopo aver fatto una panoramica delle pubblicazioni sul tema, i ricercatori hanno selezionato come immediatamente promettenti due applicazioni dell’intelligenza artificiale per il fotovoltaico.

La prima è il raggiungimento e poi mantenimento del punto di massima potenza (MPP), cioè lo specifico punto operativo in cui un intero campo fotovoltaico montato su sistemi di tracking solare, produce il suo picco di potenza nelle condizioni di illuminazione date.

Può sembrare un problema semplice, ma non è detto che mantenere il pannello perpendicolare al sole sia sempre la scelta migliore: magari, in certi casi, può essere più conveniente inclinarlo un po’ per ridurre la sua temperatura aumentando la circolazione dell’aria sul retro, oppure puntarlo verso aree del cielo che risultano più brillanti, quando il tempo è nuvoloso.

“L’individuazione e lo sfruttamento dell’MPP è un problema importante negli impianti fotovoltaici, in grado di influenzare fortemente le rese”, spiega Tian. “I metodi tradizionali, affidati a sensori e meccanismi temporizzati di puntamento, sono afflitti da difetti che causano problemi come la riduzione dell’efficienza, l’usura dell’hardware e prestazioni non ottimali in caso di cambiamenti climatici improvvisi”.

I ricercatori hanno dedotto dalle pubblicazioni sul tema che le tecniche di AI possono veramente raggiungere prestazioni elevate, nella risoluzione del problema dell’inseguimento dell’MPP.

In pratica, sottolinea Tian, “esistono già algoritmi di AI, che usando i dati raccolti in questi anni su produzione di grandi impianti FV, come puntamento dei loro tracker, condizioni meteo, riflettività del terreno, temperatura dell’aria e altri fattori, possono gestire i movimenti da far compiere all’impianto in ogni situazione di luce, ottimizzandone le rese per ogni fila di pannelli”.

È una possibilità che diventa ancora più importante ora che siamo all’alba dell’agrivoltaico, che aggiunge, con le necessità di crescita delle piante poste sotto ai pannelli, un nuovo strato di complessità alla gestione dell’insieme, portandola a livelli tali che operatori umani potrebbero aver difficoltà a seguire da soli.

Il secondo campo applicativo dell’AI nel fotovoltaico, individuato dal gruppo di ricerca cinese, è la possibilità di individuare malfunzionamenti negli impianti.

“Il rilevamento dei guasti negli impianti fotovoltaici tramite AI può scoprire e localizzare vari tipi di problemi, come danni strutturali ai pannelli, agli inverter o al cablaggio”, racconta l’ingegnere cinese. “Per gli impianti FV su larga scala, l’ispezione visiva e manuale tradizionale è quasi impossibile, e in questi casi una AI può aiutare, identificando subito le deviazioni dalle normali condizioni operative e da esse risalire al tipo più probabile di guasto”.

Anche in questo caso, lo sviluppo dei sistemi AI è stato reso possibile dagli enormi database sui guasti nei grandi impianti FV e sui complessi segnali provenienti dai sensori che raccolgono i loro dati di funzionamento: così, rivelando una certa combinazione di segnali, l’AI può ad esempio segnalare che un calo di rendimento dipende probabilmente da un guasto di tre celle nel quinto pannello della stringa 82 , indirizzando lì i manutentori a controllare e riparare, senza perdite di tempo.

“Questi campi sono solo i primi due che hanno ricevuto una conferma nella letteratura scientifica, ma tante altre applicazioni verranno individuate e confermate nel prossimo futuro”, conclude Tian.

Altre possibili applicazioni

Anche senza pubblicazioni scientifiche, non mancano gli esempi di uso di AI nel mondo delle rinnovabili, come elenca in un articolo Marc Spieler, responsabile delle strategie per l’industria dell’energia di NVIDIA, il produttore di chip grafici che ha recentemente superato la capitalizzazione di Apple.

Le AI, spiega Spieler, sono state già usate da Siemens e DroneDeploy per valutare i luoghi migliori dove installare impianti eolici e FV, deducendo le probabili rese energetiche da geografia e meteo locali.

La società di distribuzione elettrica FirstEnergy, in Ohio, sta usando telecamere le cui immagini sono analizzate da un’intelligenza artificiale, per individuare cavi, trasformatori o tralicci che presentano problemi, così da intervenire ancora prima che il guasto si manifesti.

La startup di Singapore Solar AI, ha invece dato alle intelligenze artificiali il compito di identificare in foto aeree i tetti degli edifici, rilevandone tipo, orientamento e presenza di ostacoli ombreggianti, in modo da indicare per ognuno di essi forma e dimensioni dell’impianto FV più adatto, prevedendo anche la sua produzione annua.

Infine, l’istituto di ricerca Open Climate sta istruendo una AI su milioni di immagini satellitari e dati meteo, così che sia in grado di fornire accurate previsioni sulla produzione da sole e vento di ogni impianto esistente, facilitando l’integrazione della loro energia nella rete: già i primi risultati indicano un triplicare della precisione in queste previsioni grazie all’AI.

Altri usi ancora si possono immaginare: per esempio l’ottimizzazione del rapporto fra stoccaggio e distribuzione di energia rinnovabile in rete, esaminando decine di fattori come il meteo, l’evoluzione della domanda, la produzione elettrica nei Paesi vicini e lo stato dei sistemi di accumulo.

Altra possibile applicazione è fare da gestore tecnico nelle comunità energetiche, bilanciando produzione, vendita e stoccaggio dell’energia in arrivo dagli impianti comuni, tenendo conto sia della probabile produzione futura, che dei profili di consumo dei soci della comunità.