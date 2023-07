A tre anni di distanza dalla terza edizione del Libro bianco sulle pompe di calore, Assoclima ha pubblicato nei giorni scorsi una quarta edizione, anche per illustrare effetti e ripercussioni di questo momento storico sul nostro sistema energetico ed economico.

Secondo il report (116 pp., vedi allegato in basso) negli ultimi due anni abbiamo assistito a una rapida crescita del mercato delle pompe di calore: le statistiche raccolte dall’EHPA (European Heat Pump Association) stimano in quasi 3 milioni le unità vendute in Europa nel 2022, in crescita del 38% rispetto al 2021 che, a sua volta, aveva registrato un +34% rispetto al 2020.

A conferma dell’importanza di questo mercato, alcuni mesi fa la Commissione Europea ha lanciato l’Heat Pumps Action Plan, un’iniziativa volta ad accelerarne ulteriormente l’installazione in Europa.

Dopo anni di faticose salite la strada è finalmente in discesa? Secondo il report, non ancora. Adesso è arrivato il momento di focalizzare l’attenzione sulle ultime sfide da affrontare: il completamento della revisione delle tariffe elettriche, la stabilizzazione nel tempo degli incentivi fiscali e la formazione di un maggior numero di installatori qualificati.

L’obiettivo di questa quarta edizione del Libro Bianco è raccogliere in un unico documento tutti gli elementi (tecnici, economici, energetici, normativi) che ruotano intorno alla tecnologia delle pompe di calore.

Il primo capitolo fotografa la composizione dell’industria in Italia; il secondo descrive il funzionamento, le applicazioni e i vantaggi delle pompe di calore elettriche.

Nel terzo viene presentata l’analisi comparativa temporale dei consumi di energia primaria, produzione di rinnovabile termica ed emissioni di CO₂, mentre il quarto è dedicato al contesto politico e legislativo e agli ultimi provvedimenti europei che interessano il settore.

Seguono due capitoli dedicati agli incentivi fiscali e alle tariffe elettriche applicate alle pompe di calore. La parte curata direttamente da Assoclima si conclude con un breve capitolo sull’attuale situazione del mercato. Una delle novità di questo Libro Bianco sulle Pompe di Calore è rappresentata dai contributi editoriali di International Energy Agency (IEA), Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Enel e Amici della Terra.

Secondo il documento entro il 2026 si prevede che i principali produttori di pompe di calore in Europa investiranno più di 4 miliardi di euro per aumentare la loro capacità produttiva.

Tuttavia per garantire la diffusione delle pompe di calore e delle smart heat pump in Italia, è necessario stimolarne la domanda, attraverso una ridefinizione degli incentivi nazionali destinati alle tecnologie efficienti e rinnovabili e tramite l’introduzione di una tariffa elettrica dedicata che non risenta delle impennate marginali e sia svincolata anche dai costi del gas.

Per quanto riguarda gli incentivi nazionali, Assoclima ritiene che qualunque configurazione impiantistica che preveda una pompa di calore elettrica come generatore primario, in sostituzione totale (pompa di calore bivalente anche proposta dal distributore o dall’installatore) o a integrazione di un’idonea caldaia esistente, debba essere incentivata dallo Stato.

Assoclima da anni è impegnata in un’azione di sensibilizzazione verso il legislatore italiano affinché adegui al più presto le disposizioni nazionali in materia di limiti prestazionali minimi delle pompe di calore ai parametri introdotti dalla regolamentazione comunitaria Ecodesign ed Energy Labelling, anche ai fini dell’accesso alle incentivazioni.

Per questo motivo e per aiutare i consumatori ad acquistare prodotti efficienti e sostenibili, Assoclima chiede all’Italia di allineare i vecchi coefficienti nominali ai parametri europei di ecoprogettazione e di etichettatura energetica.

