Lo scorso 25 novembre, la divisione Solar di LG Electronics, leader mondiale nella fornitura di soluzioni fotovoltaiche, ha incontrato gli LG PRO Partner in occasione dell’evento annuale a loro dedicato che si è tenuto a Peschiera del Garda (VR).

Un’opportunità per presentare in anteprima le novità 2022 per i prodotti LG Solar, il Programma LG PRO e analizzare i nuovi trend tecnologici. Ma per LG è stata anche l’occasione di festeggiare un importante traguardo raggiunto dall’azienda per quel che riguarda la propria rete di installatori che oggi conta 100 professionisti partner.

“Questo traguardo è davvero molto importante per LG perché la nostra rete di installatori rappresenta la nostra prima linea sul territorio ed è per questo motivo che dedichiamo a loro un programma esclusivo che prevede diversi vantaggi tra cui una formazione continua per restare aggiornati sulle nuove normative, sui nuovi prodotti e sull’andamento del mercato”, ha detto Matteo Mastrovita, Solar Key Account di LG Italia.

LG Solar può contare su una rete di installatori che consentono all’azienda di essere presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con i migliori specialisti di zona del fotovoltaico e ricevere feedback reali sui prodotti sviluppati.

Il lavoro degli installatori partner è fondamentale e il motivo per cui LG ha ideato LG PRO Partner Program, un programma interamente dedicato a tutti i professionisti del settore che vogliono entrare a far parte del network di LG. Aderire al programma di LG comporta una serie di vantaggi unici per il settore.

Il primo consiste nel beneficiare dell’esclusiva garanzia offerta da LG sulla mano d’opera che si aggiunge alla garanzia standard di 25 anni sul prodotto e sulla resa dei moduli NeON di LG. Per gli LG Pro Partner questo rappresenta un enorme valore aggiunto in quanto garantisce la certezza che gli impianti da loro realizzati siano coperti da una garanzia senza eguali sul mercato.

Inoltre, per tutti i partner che aderiscono al programma è previsto il supporto del dipartimento marketing di LG che li aiuterà nel lavoro di promozione della loro attività online e metterà a loro disposizione prodotti e materiali per eventi e showroom.

In aggiunta, viene riservata in esclusiva ai partner LG, la possibilità di offrire ai clienti vantaggiose convenzioni su servizi legati alla vendita di impianti fotovoltaici quali: sconto in fattura per SuperBonus 110% ed Ecobonus 50%, Noleggio Operativo Impianti Taglia Commerciali, Smaltimento Eternit con Cessione Del Credito, Vendita pacchetti Energia abbinati all’impianto fotovoltaico e molto altro ancora.

Infine, il programma prevede diversi momenti di formazione sul tema delle energie rinnovabili, le innovazioni di prodotto e gli sviluppi normativi dedicati proprio ai partner durante i quali vengono coinvolti professionisti del settore. Il piano formativo ha come obiettivo quello di offrire ai partner un alto livello di conoscenza del mercato in cui operano e delle soluzioni e tecnologie che stanno rivoluzionando la nostra vita, oltre a formarli sulle tecniche di vendita al fine di promuovere al meglio l’abbinamento tra la loro azienda e il marchio LG sinonimo di qualità ed affidabilità.

“Grazie a tutte queste iniziative, il programma sta avendo un notevole sviluppo e la rete sta diventando capillare sul tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Luca Farfanelli, Solar Sales Manager di LG Italia.

