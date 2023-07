La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a terra è spesso accompagnata da conflitti con le comunità territoriali.

Una distanza, quella tra cittadini e rinnovabili, che può essere affrontata con la conoscenza, la sensibilizzazione e anche con il coinvolgimento della popolazione, ad esempio tramite il crowdfunding.

Con il crowdfunding ogni cittadino può donare o investire una certa quantità di denaro per partecipare attivamente alla realizzazione di un progetto, in questo caso di un impianto a fonte rinnovabile.

Per Renantis, sviluppatore di progetti Fer, questa formula funziona e la società è già al suo terzo progetto di raccolta fondi.

Dal 4 luglio è partita la terza campagna di lending crowdfunding, rivolta alla comunità locale, per finanziare parte della costruzione dell’impianto agrivoltaico “La Manganizza” a Manzano, in provincia di Udine. A poche ore dall’apertura, il progetto ha già raccolto 2.200 euro (il contatore e il link per partecipare).

Come funziona il lending crowdfunding di Renantis

Il lending crowdfunding consiste in un prestito remunerato garantito da Renantis e non direttamente collegato all’effettiva produzione e rendita dell’impianto.

I singoli cittadini potranno partecipare con importi compresi tra 200 e 10mila euro, che saranno remunerati con il 6,5% annuo per i residenti di Manzano e dei comuni limitrofi, mentre i residenti in regione avranno un tasso leggermente inferiore (5,5%), per un periodo di 36 mesi.

Un modello operativo che, oltre ad avere il vantaggio di informare e sensibilizzare la cittadinanza, crea anche un’opportunità di investimento per gli abitanti della zona vicina al futuro impianto, aumentando il valore percepito dell’iniziativa.

Inoltre, come spiega una nota stampa dell’azienda, nel territorio verranno previste anche altre iniziative a impatto sociale, formativo e ambientale.

Il progetto agrivoltaico

Il parco agrivoltaico, i cui lavori inizieranno nell’autunno 2023, si svilupperà su un terreno di 15 ettari e avrà una potenza installata di 8,16 MW, per un investimento complessivo stimato in circa 8 milioni di euro.

L’impianto produrrà circa 12 GWh all’anno, equivalente al consumo di oltre 4mila famiglie. La tecnologia impiegata consiste in moduli bifacciali su inseguitori monoassiali che permetteranno una maggiore produzione e un ridotto impatto visivo rispetto alle strutture tradizionali.

Il progetto abbinerà alla produzione energetica l’allevamento di api. Un’azienda locale gestirà la parte agricola e godrà in via esclusiva, a titolo gratuito, dei frutti dell’attività come miele e prodotti collegati. L’area ospiterà oltre un centinaio di arnie, un prato probiota e numerose piante autoctone, tra cui siepi e alberi melliferi, per favorire la presenza delle api e per comporre l’impianto arboreo di mitigazione della parte fotovoltaica.

Il terreno resterà coltivabile per più dell’85% compresa la parte occupata dalle siepi e dal prato sotto e tra i pannelli. Quest’area costituirà una vera e propria oasi ecologica, a supporto del ruolo chiave che viene svolto dalle api nel mantenimento dell’ecosistema naturale.

Le precedenti attività di crowdfunding

Renantis ha già chiuso con successo due campagne di lending crowdfunding per progetti agrivoltaici in Italia.

Una di queste era volta alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine. La campagna è stata chiusa a maggio 2023 dopo aver attirato 58 investitori che insieme hanno versato oltre 150mila euro, superando del 50% l’obiettivo fissato da Renantis.

Il progetto, con un investimento totale previsto di circa 30 milioni di euro, attraverso la campagna ha creato un’opportunità di investimento per gli abitanti dell’area.

Nel 2021, Renantis aveva concluso la campagna per l’impianto di Scicli, in provincia di Ragusa.

