Tra i temi affrontati da Unione petrolifera, BhGe, Agici, Innogy, Energoclub: uscita dal carbone, autorizzazioni per il potenziamento degli impianti, sviluppo dell’accumulo energetico, mobilità elettrica.

Sono cinque le audizioni per il Piano nazionale energia e clima (PNIEC) che si sono svolte nell’ultima seduta della commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su come attuare gli obiettivi energetici e ambientali al 2030.

Unione petrolifera, BhGe, Agici, Innogy, Energoclub, con le rispettive memorie (allegate in basso), hanno presentato osservazioni e proposte su vari temi, dai sistemi per l’accumulo elettrico all’uscita dal carbone, passando per l’idrogeno, l’efficienza energetica e altri argomenti.

La società di consulenza Agici Finanza d’Impresa, in particolare, ha evidenziato la necessità di sviluppare le infrastrutture per l’accumulo distribuito di energia “nei nodi di rete e allacciato ai grandi impianti” e di velocizzare/snellire le procedure per le autorizzazioni degli impianti, con particolare riguardo ai progetti di potenziamento e ammodernamento dei parchi eolici e solari esistenti.

Tra le massime priorità indicate dall’associazione Energoclub, invece, troviamo la “riduzione dei combustibili fossili per i trasporti su strada” puntando sulla mobilità elettrica, oltre alla riduzione dell’uso di gas fossile nel settore residenziale e nel terziario. Si propone anche di anticipare al 2022 la chiusura delle centrali a carbone.

Mentre Innogy tra le sue proposte parla di: avere certezza dei tempi per le autorizzazioni; semplificare le procedure ambientali per interventi di “generale ammodernamento” degli impianti eolici, con possibile esclusione dalla VIA in caso di riduzione del numero di pale eoliche installate rispetto all’impianto esistente; favorire gli investimenti nell’eolico offshore con piattaforme galleggianti; definire norme e regole per l’installazione dei sistemi di accumulo energetico al servizio della rete.

Di seguito i video delle audizioni: nel primo Unione petrolifera e BhGE, nel secondo Agici, Innogy, Energoclub.

Memorie allegate:

