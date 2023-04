In Italia sempre più persone, soprattutto giovani, faticano a trovare un lavoro, spesso per carenza di formazone o perché ci sono poche posizioni aperte.

Eppure ci sono settori in cui è la mancanza di personale ad essere un problema e si fatica a trovare nuove figure professionali ed un di questi è proprio quello del fotovoltaico.

Il comparto delle rinnovabili ha registrato negli ultimi anni una crescita importante e, di conseguenza, sono aumentate anche le opportunità di lavoro in questo campo.

Secondo i dati raccolti nel report annuale 2022 “ Renewable Energy and Jobs ” (pdf), redatto da Irena (International Renewable Energy Agency), l’occupazione nelle rinnovabili ha raggiunto nel mondo 12,7 milioni di unità.

IRENA stima che l’occupazione nel fotovoltaico in tutta Europa sia pari a 292.000 posti di lavoro nel 2021e e per l’Ue27 di 235.000.

Sulla base di una metodologia diversa, SolarPower Europe (2021) ha stimato quasi 357.000 posti di lavoro nel settore solare nell’Ue27 nel 2020. Quasi l’80% di questi posti di lavoro riguardava il segmento della vendita, circa il 10% quello dell’O&M, il 6% nella produzione e circa il 4% nel decommissioning e nel riciclo degli impianti.

Nell’ambito del comparto manifatturiero, la produzione di inverter ha rappresentato il 46% dei posti di lavoro, il polysilicon il 29% e i moduli il 23%, mentre gli occupati nella produzione di lingotti/wafer e celle era trascurabile.

Nel suo scenario medio per il 2025, SolarPower Europe prevede che l’occupazione nella produzione di pannelli fotovoltaici crescere più del doppio, raggiungendo i 50.000 posti di lavoro; nello scenario più spinto gli addetti saranno più che triplicati, per arrivare a 74.000. Quest’ultima cifra porterebbe al 9% l’occupazione solare totale nel 2025, che potrebbe ammontare a 768.000.

Una crescita che conferma come il settore e la sostenibilità sia ormai al centro delle strategie di crescita delle imprese, e ciò renderà indispensabile la presenza di nuovi professionisti altamente qualificati.

A conferma di questo, numerose aziende del settore cercano continuamente di aumentare la propria forza lavoro. Anche SENEC, azienda attiva nella produzione di sistemi intelligenti di accumulo, si è posta come obiettivo per il 2023 quello di raddoppiare il personale: se alla fine del 2022 i dipendenti in Italia erano circa 70, l’azienda punta adesso ad arrivare a circa 140, un numero ambizioso e che si scontra con alcune difficoltà, come il fatto che alcune figure (come gli installatori) non sono facili da trovare.

Le 5 figure più richieste nel fotovoltaico

Una ricerca sulle prospettive occupazionali nel settore energetico condotta da Assosomm e Censis, prevede che nei prossimi 3-4 anni il mercato del fotovoltaico e dell’eolico potrebbe offrire oltre 150.000 nuovi posti di lavoro.

Tra le figure più ricercate nel fotovoltaico, SENEC ne individua cinque:

Progettista impianti fotovoltaici: per configurare la soluzione tecnica di impianto più adatta in base alla superficie disponibile (dimensione, ombreggiamenti, inclinazione), ai consumi energetici del cliente e delle sue esigenze specifiche. Installatore impianti fotovoltaici: specializzato nell’installazione e avviamento degli impianti, nella connessione alla rete elettrica e nell’eventuale manutenzione. Consulente vendite impianti fotovoltaici: il fotovoltaico è un investimento e ci sono diverse opzioni disponibili agli acquirenti oltre all’impianto di proprietà; il professionista non deve quindi limitarsi alla vendita degli impianti, ma diventa un vero e proprio consulente in grado di guidare il cliente verso la migliore scelta d’acquisto in base alle proprie esigenze.

Dal lato “consumer”, altri ruoli sono destinati ad assumere un’importanza sempre più strategica nel settore:

Energy Manager: ha il compito di gestire tutto ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica, al risparmio economico e all’uso di fonti rinnovabili. Sustainability Manager: il suo compito è quello di migliorare comportamenti e processi aziendali in modo da garantire una maggiore sostenibilità del suo operato; intervenendo sulle decisioni strategiche, il suo obiettivo è quello di assicurare all’azienda che ogni suo progetto risulti il più sostenibile possibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Ma come si diventa professionisti del settore?

Per ricoprire questi ruoli serve una formazione specifica: le realtà scolastiche e universitarie dovranno adeguare la propria offerta formativa con nuovi corsi professionalizzanti volti a fornire ai giovani gli strumenti necessari a maturare maggiore consapevolezza e competenze avanzate. Fortunatamente il passaggio verso corsi onnicomprensivi e in grado di fornire una preparazione a 360 gradi sul tema dell’energia green sta già avvenendo

Ci sono diversi nuovi corsi di laurea che faranno parte dell’offerta formativa 2023/24 e che avranno come tema proprio le varie declinazioni del concetto di sostenibilità.

Ci sono poi dei master post laurea dedicati nello specifico al fotovoltaico, come il Master Fotovoltaico: energia rinnovabile per la transizione energetica della 24 Ore Business School, e i corsi professionalizzanti pensati appositamente per diventare installatori.

Vogliamo anche aggiungere il Master Ridef 2.0 del Politecnico di Milano che, alla XVII edizione, è dedicato a energia, ambiente e protezione del clima.

“Oggi le figure più ricercate, ma che anche le più difficili da trovare, per un’azienda che vende o installa impianti sono proprio quelle dei progettisti, degli installatori, dei tecnici per l’assistenza tecnica, ma anche dei venditori preparati – ha commentato Vito Zongoli, Managing Director di SENEC Italia. “Accanto a queste figure – aggiunge Zongoli – si stanno affermando quelle che agiscono sul lato dell’acquirente, in particolare se si tratta di aziende, come l’energy manager e l’esperto in gestione dell’energia”.

Per informazioni: SENEC

