Kostal Solar Electric Italia parteciperà all’edizione 2023 di K.EY – The Energy Transition Expo di Rimini dal 22 al 24 marzo, con uno stand dedicato ai propri prodotti e servizi e con la presenza del team italiano e tedesco.

Due saranno le principali novità presentate in fiera. La prima è il rinnovamento della gamma trifase da 3 a 10 kW con la presentazione della seconda generazione degli inverter Plenticore Plus dedicati al segmento medio-residenziale e Plenticore BI per l’accumulo lato AC in impianti C&I.

La seconda è la recente certificazione dell’inverter Plenticore Plus con le batterie LG Resu Flex di LG Energy Solution, che consente una maggiore scelta sulla batteria da abbinare all’inverter.

Presso lo stand Kostal sarà possibile poi approfondire le informazioni tecniche sulla gamma PIKO CI da 30-50-60 kW ed avere anticipazioni sul PIKO CI 100 kW di prossimo lancio.

In fiera anche l’inverter residenziale PIKO MP Plus e la wallbox, che con lo smart meter completa l’impianto Kostal per la e-mobility.

La fiera di Rimini sarà anche l’occasione per presentare agli operatori il nuovo Sales Manager di Kostal, Luca Montanari e condividere con i clienti le iniziative commerciali e formative dell’azienda.

Kostal Solar Electric Italia sarà presente al Padiglione D3, stand 003.

Potrebbe interessarti anche: