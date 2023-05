Kostal parteciperà a Intersolar 2023 dal 14 al 16 giugno a Monaco di Baviera presso lo stand B3.130.

L’azienda metterà in mostra le proprie soluzioni per generare, gestire e accumulare energia da impianti fotovoltaici privati o commerciali.

La domanda di componenti fotovoltaici e di prodotti di settore è ancora molto elevata e per rispondere a questo fabbisogno Kostal continuerà ad aumentare progressivamente la propria capacità produttiva, curare l’ampliamento del portafoglio prodotti e la disponibilità di quelli esistenti e delle applicazioni sviluppate in collaborazione con i partner.

Rivenditori, installatori e clienti troveranno allo stand di Kostal:

Inverter ibrido Plenticore plus G2 con nuovi allestimenti digitali e messa in servizio semplificata

Kostal Smart Energy Meter con AutoUpdate: ancora più comodo da usare

Wallbox Enector: facile controllo tramite la Kostal Solar App

Anteprima della wallbox Enector Single Phase

Anteprima del PIKO CI 100: ampliamento del portafoglio per gli inverter commerciali

Anteprima di altri partner per l’accumulo per una maggiore flessibilità e disponibilità

Anteprima del Plenticore G3 con corrente di riserva e una maggiore potenza ibrida fino a 20 kW

Kostal Solar Terminal: accesso semplice e integrato alle applicazioni centrali.

La linea Plenticore di seconda generazione

L’inverter ibrido Plenticore plus di seconda generazione combina le esperienze acquisite con l’inverter di prima generazione con ulteriori prestazioni.

In particolare, al Plenticore di nuova generazione è stata aggiunta una scheda di comunicazione molto innovativa che ha a bordo due porte LAN, che consentono l’espansione del sistema tramite daisy chain per ottenere maggiori capacità in termini di energia solare e sono utilizzabili anche come switch.

Ha inoltre un’antenna wi-fi integrata, per avere un’altra opportunità di commissioning tramite AP e non solo tramite webserver o tramite display.

Anche la centrale di comando dell’inverter, la Communication Board integrata, è stata completamente rivista. Inoltre oggi il Plenticore plus G2 è dotato di interfacce digitali aggiuntive e WLAN di serie.

Le quattro uscite digitali offrono ulteriori possibilità di collegamento per le utenze per alimentare, ad esempio, pompe di calore, condizionatori d’aria o stazioni di ricarica.

Nel campo delle pompe di calore, la seconda generazione di Plenticore plus presenta l’etichetta SG Ready per un facile accoppiamento. La seconda generazione di Plenticore plus fa inoltre un passo avanti anche in termini di sicurezza: ora è possibile monitorare comodamente la protezione da sovratensioni grazie a un nuovo ingresso di monitoraggio.

Infine, questo inverter è dotato di morsetti a innesto che facilitano e velocizzano la messa in servizio e sostituiscono i morsetti a vite della versione precedente.

Le novità del Kostal Smart Energy Meter

Il contatore di energia Kostal Smart Energy Meter è dotato di una nuova funzione AutoUpdate, per rimanere sempre aggiornato e funzionare senza ulteriori interventi da parte del cliente.

Inoltre, la dashboard rivisitata del Webserver del Kostal Smart Energy Meter mostra una chiara panoramica di tutti i componenti dell’impianto FV e dei loro collegamenti reciproci.

Grazie ai prospetti dettagliati, l’utente vede immediatamente quando è disponibile una quantità elevata di energia in eccesso e può decidere autonomamente come utilizzare l’energia disponibile nel modo più efficiente possibile.

In aggiunta, grazie alle nuove funzionalità, se un Plenticore o un PIKO MP plus con batteria collegata sono configurati nello Smart Energy Meter, lo stato di carica della batteria (SoC) viene riportato anche nella dashboard.

Le nuove soluzioni per l’accumulo a batteria

Alle già collaudate soluzioni per l’accumulo di BYD, BMZ e LG, Kostal ha affiancato ulteriori partnership con produttori di batterie.

Ad esempio, le unità di accumulo a batteria di Pylontech sono ora compatibili in due varianti con una capacità di accumulo compresa tra 7 e 25 kWh.

Anche la nuova unità di accumulo di Wintersun è disponibile in due varianti: la variante Power da 5 a 14 kWh e la variante Energy da 12 a 26 kWh. Inoltre, le unità di accumulo di Axitec con una capacità di accumulo compresa tra 7 e 25 kWh sono compatibili anche con gli inverter Plenticore.

Molto atteso anche il nuovo sistema di batterie “Varta.wall” di Varta. Il marchio di batterie introduce una variante ultra-sottile per un massimo di 20 kWh con la sua soluzione a celle rotonde NCA ad alta tensione. Anche Dyness offre quattro soluzioni di batterie con i suoi modelli a torre, che immagazzinano da 7 a 18 kWh di elettricità.

Gli inverter ibridi e per accumulo di Kostal consentono un’ampia gamma di soluzioni di accumulo per la massima disponibilità e flessibilità. Tutte le attuali partnership per le batterie sono disponibili nel documento “Batterie rilasciate” di Kostal.

Di alcuni di questi prodotti abbiamo parlato, in occasione di K.EY 2023, con Luca Montanari, nuovo Sales Manager dell’azienda con sede ad Hagen che ci ha raccontato anche il percorso di crescita dell’azienda, che nel 2023 ha raddoppiato la produzione di inverter rispetto al 2021 (vedi “QualEnergia.it Inverter fotovoltaici, la linea di Kostal dal Plenticore per il residenziale al PIKO CI”).

