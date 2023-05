K2 Systems parteciperà a Intersolar Europe, da 14 al 16 giugno, ed esporrà i propri prodotti e servizi presso lo stand A6.190 – A6.280.

La società, specializzata nello sviluppo e commercializzazione di strutture di fissaggio per impianti fotovoltaici, presenterà alla fiera di Monaco di Baviera i suoi sistemi dedicati alle installazioni su tetti industriali e residenziali, e i servizi digitali a supporto del lavoro dell’installatore.

In tema di digitalizzazione che l’azienda sta promuovendo per aumentare il know-how sui sistemi di montaggio e per facilitare il dimensionamento dei progetti, ci sono il K2 Base per la progettazione e il K2 Training per la formazione.

K2 BASE

È un software che consente di pianificare rapidamente gli impianti fotovoltaici. Grazie all’implementazione di nuove funzionalità e al supporto dell’intelligenza artificiale, gli installatori potranno dimensionare varie tipologie di progetto nel segmento industriali e residenziale.

Il K2 Base è caratterizzato da un‘interfaccia intuitiva, composta da icone ben strutturate e da precisi strumenti di disegno grafico.

Risponde alle esigenze di chi vuole pianificare un impianto fotovoltaico senza la necessità di programmi o software aggiuntivi. In soli 5 step gli installatori potranno ottenere l’analisi strutturale per ogni progetto con la relativa distinta dei materiali.

Con questa nuova piattaforma di e-learning è possibile per il professionista certificare tutte le proprie competenze e le nuove nozioni acquisite.

K2 Training si compone di moduli di apprendimento e quiz suddivisi in vari livelli, al termine dei quali sarà possibile ottenere il proprio attestato.