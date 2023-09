Circa 14 padiglioni, una crescita del 30% dei brand presenti, italiani e stranieri, rispetto al 2023 e un aumento del 25% dei buyer internazionali provenienti da Germania, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Est Europa, Area balcanica, Turchia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Asia centrale.

Sono alcuni dei numeri della prossima edizione di K.EY – The Energy Transition Expo, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Rimini Fiera.

A pochi mesi di distanza dalla chiusura della prima edizione autonoma e a circa sei dall’inaugurazione della seconda, la fiera ha già registrato prenotazioni per oltre l’80% degli spazi espositivi. Crescono inoltre le adesioni dei brand provenienti dall’estero, a dimostrazione del rinnovato interesse delle imprese di settore verso le fiere B2B.

Alla parte espositiva si affiancherà, anche quest’anno un calendario convegnistico, definito dal Comitato Tecnico Scientifico di K.EY presieduto dal professor Gianni Silvestrini. Durante i tre giorni della fiera si svolgeranno convegni, dibattiti e workshop volti ad approfondire gli aspetti legati alle rinnovabili e alla transizione energetica a livello nazionale e internazionale, anche dal punto di vista normativo.



La manifestazione manterrà i riflettori puntati sui temi dell’efficienza energetica a 360° e sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell’energia, senza dimenticare i nuovi e numerosi vantaggi che la transizione energetica offre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: un’occasione per conoscere e presentare le principali innovazioni tecnologiche e le nuove opportunità finanziarie, ma anche per riflettere sulle politiche energetiche e climatiche in Europa e nel nostro Paese.

Nasce Key Storage

Alle sei aree espositive della manifestazione (Solar, Wind, Hydrogen, Energy Efficiency, e-mobility e Sustainable City) se ne aggiungerà una settima, Key Storage Expo, interamente riservata all’accumulo stazionario residenziale e industriale utility scale, che sta vivendo un momento di forte sviluppo in tutta Europa.

Confermata la presenza del Sustainable Building District, realizzato in collaborazione con il main partner Green Building Council Italia, e dell’area dedicata all’innovazione, ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione con ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori).

Previsti percorsi specifici dedicati a Start-up e PMI innovative italiane e internazionali e agli stessi espositori presenti in fiera per mostrare le loro tecnologie e soluzioni più innovative, oltre a convegni, pitch e occasioni di discussione, all’interno di uno spazio riservato fare networking, condividere idee e sviluppare nuovi progetti e business sostenibili.

DPE Distributed Power Europe

In concomitanza con K.EY 2024, tornerà anche DPE Distributed Power Europe, la manifestazione europea organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria, dedicata all’intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica, che espone le soluzioni e tecnologie dell’industria dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità.

