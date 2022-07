In risposta alla crescente domanda di fotovoltaico, una nuova fabbrica di Jinko Solar produrrà circa 11 GW di celle solari n-type e 15 GW di moduli.

Situato a Jianshan, nella città di Haining, in Cina, lo stabilimento sarà il primo al mondo a produrre in larga scala le celle che hanno raggiunto il record di efficienza del 25,25%.

Queste celle superefficienti sono realizzate con silicio monoscristallino TOPCon (tunnel oxide passivated contact) n-type e hanno raggiunto un nuovo record su una cella di 267,4 cm2, aprendo la strada alla produzione di massa (vedi “Fotovoltaico, nuovo record di efficienza: 25,25% per una cella TOPCon n-type“).

Il traguardo è stato confermato dall’Istituto nazionale di metrologia cinese e ha scalzato il precedente per una TOPCon n-type, stabilito da Longi a 25,09%.

Secondo i piani, la fabbrica dovrebbe entrare pienamente in funzione nel quarto trimestre del 2022.

Secondo il produttore cinese, il passaggio a questa tecnologia permette di inserire sul mercato prodotti con maggiore rendimento, consentendo, a parità di superficie occupata, di installare impianti più potenti e produttivi.

I pannelli Tiger Neo che adottano la tecnologia TopCon possono produrre dal 3 al 6% di energia in più rispetto ai pannelli con tecnologia Perc (Passivated Emitter and Rear Cell), riducendo al contempo il Lcoe (Levelized cost of electricity) tra il 3,8% e il 7,4%.

