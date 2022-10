Sarà l’Italia, insieme alla Polonia, a ottenere la fetta maggiore dei fondi aggiuntivi del piano REPowerEU.

La cifra destinata al nostro Paese ammonta infatti a 2,7 miliardi, il 13,8% dei 20 miliardi totali; lo stesso vale per la Polonia, come riassume la tabella sotto, tratta dal documento con la posizione del Consiglio Ue Finanza (Ecofin), che si è svolto martedì scorso, 4 ottobre.

Gli altri Stati membri a ricevere più di 2 miliardi saranno Spagna, Francia e Germania, con quote comprese tra il 10-12% dei fondi totali; una parte consistente del pacchetto andrà anche alla Romania (1,4 miliardi, il 7% del totale).

Il vertice Ecofin, ricordiamo, nel finalizzare la sua posizione sul pacchetto REPowerEU presentato da Bruxelles a maggio, ha tracciato due interventi principali: aggiungere un capitolo energetico ai Pnrr nazionali e cambiare la provenienza dei fondi Ue che andranno a finanziare le misure.

In particolare, i 20 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund, anziché provenire dalla riserva di stabilità ETS (come previsto dalla Commissione Ue), dovrebbero invece essere prelevati dal Fondo per l’innovazione (per il 75% della somma) e dal frontloading, cioè la vendita anticipata di quote ETS, per il restante 25%.

In questo modo, secondo il Consiglio, non sarà alterato il funzionamento del sistema ETS e si garantirà al contempo un adeguato flusso di entrate.

Potrebbe interessarti anche: