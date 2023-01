Nel 2022 in Italia la potenza eolica è aumentata di 526 MW, distribuita su circa nuovi 208 impianti.

Il totale cumulativo dell’eolico nel nostro paese al 31 dicembre 2022 ammonta, al netto delle dismissioni, a 11.848 MW.

La nuova potenza eolica del 2022 è del 30,2% maggiore di quella del 2021, quando furono connessi in rete impianti per 404 MW. In 3 anni sono stati installati appena circa 930 MW eolici.

Ovviamente il maggior contributo in termini di nuova potenza (oltre l’82%) nell’anno appena trascorso è stato dato dagli impianti con taglie sopra i 10 MW: 434 MW. In termini di numero di impianti, invece, il maggior contributo del 2022 è dato da quelli di taglia tra 200 kW e 1 MW (89 impianti).

Nella tabella di Terna relativa al 2022, abbiamo inserito in fondo anche i dati complessivi del 2021 ed evidenziata la differenza (clicca per ingrandire).

Dopo avere visto la crescita delle installazioni del fotovoltaico nel 2022, rappresentiamo graficamente anche la distribuzione regionale dell’energia eolica.

La leadership delle regioni “eoliche” è immutata, con la Puglia in testa con 2.996 MW (+238 MW sul 2021), seguita dalla Sicilia con quasi 2.123 MW (+113 sul 2021). In termini di numeri di impianti il primato spetta alla Basilicata, come si può vedere dal grafico qui sotto.

La produzione di elettricità dal vento in Italia nel 2022 è stata pari a 20,358 TWh, con un calo dell’1,8% sul 2021. Qui sotto l’evoluzione della generazione eolica dal 2014, insieme a quella del FV. In nove anni la generazione da eolico è aumentata solo di 5,3 TWh.

È dunque evidente il divario con gli obiettivi 2030. Secondo il Pniec (che dovrà essere aggiornato) a fine decennio, infatti, dovrebbero essere operativi circa 19-20 GW eolici, per una produzione annuale di circa 40 TWh. Il problema è l’iter autorizzativo attuale che richiede in media tra 5 e 6 anni per dare il via libera alla costruzione di nuovi impianti, per non parlare dei parchi eolici offshore, ancora pressoché al palo.

L’eolico nel 2022 ha coperto il 6,4% della domanda elettrica (7,4% se considerazione la produzione elettrica interna) e ha rappresentato il 20,7% di tutte le rinnovabili elettriche (vedi In Italia rinnovabili sotto la soglia dei 100 TWh nel 2022).

