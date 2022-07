Parliamo spesso degli ostacoli burocratici e della normativa dal respiro corto che rallenta e a volte ostacola le installazione di impianti Fer nel nostro Paese.

A questo quadro già complesso si aggiunge oggi anche la difficile reperibilità dei materiali per realizzare e manutenere gli impianti con relative conseguenze sui prezzi. Parallelamente assistiamo a un’impennata dell’inflazione e al progressivo aumento dei tassi di interesse sui prestiti. Come influiscono questi fattori sul punto di vista di un investitore straniero che opera nel settore delle rinnovabili in Italia?

Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Migliorini, Country Manager per l’Italia di European Energy, intervistato da QualEnergia.it in occasione della convention organizzata da Solarplaza a Roma lo scorso 14 luglio.

