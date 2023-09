Tagliare le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 affinché, come passo successivo, l’Europa possa essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e il Green Deal europeo diventare realtà.

È evidente come in questo ambizioso processo l’efficienza energetica in edilizia debba avere un ruolo da protagonista, come evidenziato anche nella strategia europea Renovation Wave dove si sottolinea la necessità di una riqualificazione energetica degli edifici, residenziali e non, riducendone i consumi e sostituendo le fonti energetiche fossili con quelle rinnovabili.

Una sola sfida ma tante domande aperte

In questo quadro, perciò, la sfida principale è quella di creare un contesto efficace nel quale soggetti pubblici e privati possano individuare iniziative e partner per realizzare progetti di efficienza energetica che possano essere finanziati agevolmente dalle banche e dagli altri investitori.

Molte sono le domande alle quali bisogna rispondere per ridurre i rischi legati agli investimenti in efficienza energetica:

Quali sono le barriere chiave che bloccano il potenziale di investimento nel settore edilizio e come sono collegate tra loro?

Come coinvolgere i portatori di interesse e come rafforzare la creazione di un rapporto di reciproca fiducia?

Qual è la capacità degli attori di sostenere lo sviluppo del mercato e come aiutarli a fornire garanzie di un lavoro di alta qualità?

Come far convergere finanziamenti pubblici e privati per sostenere gli investimenti in efficienza energetica?

Come aggregare i progetti e aumentare gli investimenti, rendendoli maggiormente bancabili?

Come può la politica fornire un contributo dal punto di vista normativo?

Una strada preferenziale e… verde

Il progetto europeo GREENROAD (Growing Energy Efficiency Through National Roundtables Addresses), iniziato nel 2021 e con chiusura prevista a inizio 2024, è nato proprio per rispondere a tali criticità e per facilitare lo sbocco degli investimenti per interventi di efficienza energetica nel settore immobiliare.

GREENROAD è un progetto estremamente peculiare perché, pur essendo stato finanziato da fondi europei, si presenta come un’iniziativa totalmente italiana e include nel consorzio esclusivamente partner dal nostro Paese.

I soggetti coinvolti, infatti, sono i seguenti: Enea (coordinatore del progetto), Abi Lab, Ambiente Italia, Gse, icom e Sinloc.

Il punto centrale della metodologia di GREENROAD è la creazione di tavole rotonde nazionali e focus group territoriali dove i portatori di interesse pubblici e privati, nazionali e locali, possono confrontarsi e individuare le soluzioni più adatte a soddisfare le esigenze del mercato.

Tutti a tavola!

Una delle tavole rotonde istituite dal progetto è quella incentrata su “Strumenti & buone pratiche”, che mira all’individuazione dei principali ostacoli al finanziamento dell’efficientamento energetico negli edifici privati e pubblici.

Questo fine viene perseguito tramite la ricerca di strumenti e metodologie per stimolare e facilitare gli investimenti in efficienza energetica, nonché grazie alla condivisione di buone pratiche relative al finanziamento di interventi di efficienza energetica, anche con carattere innovativo dal punto di vista economico e finanziario.

La seconda tavola rotonda, invece, denominata “Politiche & raccomandazioni”, si concentra sulle strategie per indirizzare le risorse pubbliche e private nel settore dell’efficienza energetica con particolare attenzione a diversi aspetti come le specificità dell’edilizia pubblica e di quella privata, i partenariati pubblico-privato, nonché la ricerca di soluzioni per facilitare lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche di efficienza energetica a livello sia nazionale sia locale.

Efficienza sul territorio

Al di là delle due tavole rotonde permanenti un altro strumento centrale del progetto GREENROAD è quello dei focus group territoriali, che si concretizzano in una serie di incontri specifici con i principali operatori, investitori, Enti Locali, soggetti istituzionali attivi e beneficiari nel settore dell’efficienza energetica.

Lo scopo di queste riunioni è di analizzare le esigenze locali, identificare le barriere allo sviluppo di interventi settoriali e valorizzare le buone pratiche.

Un ultimo obiettivo è quello di sensibilizzare e sviluppare competenze sulle misure di incentivazione e sugli strumenti nazionali per l’efficienza energetica.

Come partecipare attivamente?

Sul sito di GREENROAD è possibile iscriversi alla newsletter per restare informati sugli ultimi sviluppi del progetto, ma anche entrare a far parte dei focus group territoriali.

È possibile, inoltre, consultare e scaricare i documenti riassuntivi degli esiti delle prime due riunioni delle tavole rotonde “Strumenti & buone pratiche” e “Politiche & raccomandazioni”, organizzate tra gennaio 2022 e febbraio 2023.

Sempre sulla pagina web del progetto sono state messe a disposizione anche le conclusioni di tre confronti territoriali, tenutisi a Roma, Milano e Bari.

Per informazioni: www.greenroadproject.it

