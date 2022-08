Da gennaio a giugno del 2022 si sono investiti quasi 226 miliardi di dollari nelle energie rinnovabili a livello globale.

Si tratta della cifra più alta di sempre guardando ai primi sei mesi di un qualsiasi anno, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il dato emerge dal “Renewable Energy Investment Tracker 2H 2022″ (link in basso) di Bloomberg New Energy Finance (Bnef).

Dal 2018 a oggi, il semestre in cui si è investito di più in assoluto è il secondo del 2021, grazie al boom (162 miliardi di $) registrato negli ultimi tre mesi. Vedremo se la seconda metà del 2022 si terrà lo stesso passo.

Molto dipenderà da come si evolverà lo scenario geopolitico internazionale: in questi mesi. La crisi energetica, con i prezzi del gas alle stelle, ha fatto accelerare gli investimenti nelle tecnologie pulite, ma le rinnovabili stanno anche affrontando diversi ostacoli che rendono più incerto il loro cammino.

Parliamo dei forti rincari delle materie prime, tra cui acciaio e polisilicio, dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e nella logistica, dei costi in crescita per varie voci che hanno impatti rilevanti sui progetti (finanziamenti, trasporti, manodopera, installazione).

In particolare, spiega Bnef, sono aumentati i nuovi investimenti nel fotovoltaico, considerando sia i grandi impianti utility-scale che le installazioni più piccole: 120 miliardi di $ complessivi, +33% in confronto alla prima metà del 2021.

Mentre il settore eolico ha realizzato investimenti per 84 miliardi di $, +16% nel paragone con gennaio-giugno di un anno fa.

Per quanto riguarda i singoli canali di investimento, Bnef segnala un record per il venture capital e il private equity, con un totale di 9,6 miliardi di $, +63% rispetto al primo semestre 2021.

Osservando invece i singoli mercati, si evidenzia la performance della Cina: 41 miliardi di $ investiti nel fotovoltaico di grande taglia e 58 miliardi di $ in nuovi progetti eolici, rispettivamente, +173% e +107% anno-su-anno.

Secondo gli analisti, le fonti rinnovabili sono uno dei settori su cui Pechino conta maggiormente per far crescere la sua economia nei prossimi mesi; intanto la Cina rimane sulla buona strada per arrivare al suo obiettivo di 1.200 GW di eolico e solare entro il 2030.

Infine, si sottolinea la crescita dei progetti eolico offshore, con 32 miliardi di $ investiti su scala globale nei primi sei mesi del 2022, +52% sullo stesso periodo dello scorso anno.

