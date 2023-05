SMA ha avviato i lavori di costruzione della sua Gigawatt-Factory, che verrà realizzata nella cittadina tedesca di Niestetal, nell’Assia settentrionale.

Grazie a questo nuovo stabilimento, nel quale sono stati investiti 80 milioni di euro, SMA raddoppierà la propria capacità produttiva, portandola da 20 a 40 GW.

Per la sua realizzazione, SMA ha stretto collaborazioni con due società immobiliari di Amburgo – Property Team AG e GARBE Industrial Real Estate GmbH – che come progettisti e investitori si occuperanno di portare a termine il progetto chiavi in mano.

Entro la metà del 2024 l’azienda Bremer AG di Paderborn costruirà il nuovo impianto di produzione di SMA, “impiegando metodi a basso consumo di risorse”, spiega una nota stampa del produttore di inverter fotovoltaici e soluzioni per la gestione intelligente dell’energia.

Dallo stabilimento di Niestetal verranno prodotte e consegnate in tutto il mondo soluzioni di sistema soprattutto per grandi impianti fotovoltaici.

L’edificio sarà anche dotato di un impianto fotovoltaico, costruito secondo lo standard di efficienza energetica, ecologica e climatica Kfw 40 EE e certificato secondo il Gold Standard della DGNB.

All’inaugurazione di inizio lavori (foto in alto) hanno partecipato 100 ospiti, tra cui il ministro dell’economia Robert Habeck e altri rappresentanti politici. Nella tabella di seguito alcuni dati sulla Gigawatt-Factory:

