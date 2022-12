Gli inverter Kostal della serie Plenticore potranno essere utilizzati con le tre batterie ad alta tensione della serie LG Energy Solution RESU FLEX (LGES; KRX: 373220).

Per il sistema KOSTAL-LGES la sfida principale è garantire prestazioni efficienti. Insieme alle unità di accumulo LGES, gli inverter Kostal Plenticore plus e Plenticore BI formano un binomio moderno per una maggiore indipendenza nella produzione di energia solare. La batteria NMC ad alta tensione RESU FLEX offre una capacità di accumulo utilizzabile da 8,6 a 17,2 kWh.

Gli inverter intelligenti incontrano potenti unità di accumulo

Gli inverter Plenticore (IP65) e il sistema di accumulo LGES RESU FLEX (IP55) possono essere utilizzati sia all’interno che all’esterno. In cantina, nel ripostiglio o semplicemente sulla parete esterna della casa, ad una temperatura ambiente tra i -10 e i +50 gradi, con i moduli di accumulo tutto funziona in ambito domestico e aziendale.

LGES RESU FLEX si basa su una soluzione modulare adatta al montaggio a parete e a pavimento. È inoltre espandibile in modo flessibile e facile da maneggiare. La compattezza del sistema di accumulo è particolarmente evidente nella profondità dimensionale di 14,8 cm per ogni unità di modulo. L’equipaggiamento di base è costituito da tre componenti principali: un’unità di accumulo e almeno due moduli batteria, ciascuno con una potenza di 4,3 kWh, completano il sistema di accumulo RESU FLEX.

A seconda della configurazione, l’intervallo di tensione varia tra 192 e 531,2 volt, con una corrente massima di carica/scarica di 22 ampere per il Plenticore BI e di 13 ampere per il Plenticore plus. Questo crea una potenza di carica/scarica di 2,5-6,5 kW (Plenticore plus) o fino a 10 kW (Plenticore BI), che garantisce l’alimentazione.

A tal fine, gli inverter Plenticore sono dotati di speciali componenti di sicurezza conformi alle normative e garantiscono un funzionamento privo di guasti. Inoltre, LGES RESU FLEX offre una protezione sufficiente contro le sovratensioni, le sovracorrenti e i corto circuiti.

La comunicazione all’inverter della serie Plenticore avviene tramite RS485. Grazie alla Kostal Solar App gratuita, la messa in servizio e il monitoraggio sono semplici. Il risultato è una potente accoppiata di unità di accumulo solari che garantisce una maggiore autosufficienza.

Gli inverter ibridi e per accumulo Kostal

L’inverter ibrido Plenticore plus è la soluzione per tutte le configurazioni di sistema possibili e offre un collegamento semplice all’LGES RESU FLEX.

Il Plenticore plus, un vero e proprio tuttofare, ha una potenza autonoma compresa tra 3 e 10 kW e in assemblaggio di due o più dispositivi può raggiungere anche potenze più elevate. Si regola in modo dinamico e fornisce così al momento giusto la massima quantità possibile di corrente autoprodotta.

Il Plenticore BI presenta dimensioni compatte. L’inverter per accumulo, un vero e proprio concentrato di potenza per l’uso quotidiano, è disponibile nelle classi di potenza 5,5 e 10 kW con una corrente di ingresso di 26 ampere. Questo rende l’inverter per accumulo di Kostal un candidato perfetto per l’espansione di impianti FV esistenti.

Si ricorda, infine, che gli inverter Kostal della serie Plenticore possono essere collegati direttamente alle unità di accumulo di LG Energy Solution con Kostal Smart Energy Meter e Kostal Energy Meter.

Con l’AutoUpdate di Kostal, tutti gli aggiornamenti del software (anche retroattivamente per i modelli di inverter precedenti) vengono importati in modo completamente automatico per un facile controllo dei partner per le batterie compatibili, senza ulteriori interventi.

