Il mercato mondiale degli inverter fotovoltaici continua a crescere nel 2022 ed è sempre più concentrato in poche grandi aziende, tra cui spicca Huawei.

Secondo le ultime rilevazioni della società di consulenza Wood Mackenzie, lo scorso anno i primi dieci produttori globali di inverter FV hanno fatto l’86% del mercato, quattro punti percentuali in più rispetto al 2021.

Le vendite sono ammontate a 333 GW di inverter nel 2022 grazie al supporto dei governi alle rinnovabili in Europa, Asia e Stati Uniti. Ciò ha favorito una forte domanda complessiva di pannelli fotovoltaici (sopra 200 GW) e di conseguenza una maggiore richiesta di inverter, in crescita del +48% su base annua.

Come emerge dal grafico sotto, i primi cinque produttori di inverter hanno rappresentato il 71% delle vendite totali del 2022 con oltre 200 GW: Huawei, Sungrow, Ginlong Solis, Growatt e GoodWe.

In particolare, Huawei ha immesso sul mercato poco meno di 100 GW di inverter, segnando un +83% in confronto al 2021. Sungrow ha venduto quasi 80 GW di inverter (+56% sui dodici mesi precedenti), ma la crescita maggiore in termini percentuali (+86%) appartiene a Ginlong Solis.

Huawei e Sungrow sono ai primi due posti del mercato globale per l’ottavo anno consecutivo, evidenzia Wood Mackenzie, con una quota cumulativa superiore al 50% nel 2022 (29% per Huawei, 23% per Sungrow).

Guardando alle diverse aree geografiche, al top c’è l’Asia-Pacifico che detiene il 50% del mercato totale del 2022: la domanda di inverter è stata pari a 167 GW, +44% sul 2021.

Nell’ambito dell’Asia-Pacifico, la Cina ha dominato la classifica dei singoli Paesi, avendo assorbito il 78% degli inverter commercializzati nell’area. Poi a seguire troviamo India, Giappone e Australia.

L’Europa invece ha avuto una quota totale di mercato degli inverter FV del 28% con 92 GW, segnando un incremento dell’82% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

La fetta di mercato degli Stati Uniti, infine, è stata del 13% con 42 GW.

