Planet Smart City dà il via al pilota italiano di InterConnect, il progetto europeo che ha l’obiettivo di definire uno standard internazionale di protocolli di comunicazione ICT per promuovere l’interoperabilità dei dispositivi Internet of Things (IoT).

InterConnect è un progetto di ricerca e innovazione di soluzioni digitali per il consumo efficiente dell’energia partecipato da 50 tra società, centri di ricerca e università e finanziato per circa 28 milioni di euro dalla Commissione Europea nell’ambito di Horizon 2020, il programma di finanziamento quadro per sostenere e promuovere ricerca e innovazione.

Il Pilota italiano è il primo tra i 7 piloti di progetto a prendere avvio (gli altri sono in Grecia, Francia, Portogallo, Olanda, Germania, e Belgio), pilota per il quale Planet Idea, il Competence Center di Planet Smart City, ha la responsabilità di esecuzione.

La sperimentazione parte nel quartiere Moneta, alle porte di Milano (310 appartamenti e 30.000 mq di superficie) progettato e gestito da REDO Sgr, un nuovo distretto che mette al centro le persone, le famiglie e la socialità.

Al progetto hanno aderito i residenti di 30 unità abitative di via Ernesto Moneta 56/60. Tra i partecipanti anche il Co-Living Moneta, un innovativo servizio residenziale pensato per gli studenti che ha l’obiettivo di favorire la vita autonoma in un contesto di condivisione e aggregazione

Planet Idea opererà in collaborazione con Whirlpool, la multinazionale americana degli elettrodomestici e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), centro di ricerca del gruppo GSE, con il supporto del Gestore Sociale del distretto MONETA e con il patrocinio di REDO Sgr, la società che ha sviluppato il quartiere Moneta avvalendosi della consulenza di Planet Smart City per l’adozione di soluzioni innovative in diversi ambiti (ambiente, sistemi tecnologici, architettura, innovazione sociale).

Obiettivo del progetto pilota è sperimentare soluzioni digitali per la gestione intelligente dell’energia che rendano possibile anche la partecipazione alla gestione evoluta della rete elettrica. I residenti che hanno aderito alla sperimentazione hanno a disposizione elettrodomestici IoT e tramite una funzionalità dedicata della mobile App sono accompagnati nel cambiamento dei comportamenti di consumo finale dell’energia.

L’App collegata a lavatrici a controllo remoto consente di programmare i cicli di lavaggio che, tramite un algoritmo di ottimizzazione, vengono ripianificati nell’arco della giornata, secondo il migliore connubio tra esperienza utente e richiesta di flessibilità dalla rete di distribuzione dell’energia.

Planet avrà il ruolo di “aggregatore” dei singoli consumatori finali e verificherà, tramite definiti indicatori di performance, la capacità della comunità di residenti di rispondere in real time alle esigenze del distributore di energia elettrica, offrendo un servizio di flessibilità energetica, promuovendo l’efficienza della rete di distribuzione e impattando sull’impronta di carbonio correlata all’energia attuando metriche di load shifting.

L’avvio della sperimentazione è un traguardo importante e corona le attività di sviluppo, integrazione e test di sistemi digitali a supporto della gestione energetica, orchestrati collegialmente con i partner Whirlpool ed RSE.

La validazione del modello avverrà in condizioni reali e su larga scala. L’obiettivo è coinvolgere 250 singole unità abitative e replicare successivamente l’esperimento in altri quartieri per creare comunità consapevoli, sostenibili ed efficienti in linea con i criteri ESG (Environmental, Social and Governance).

Progettata da Planet Idea, la Planet App è l’interfaccia utente di una articolata piattaforma digitale che promuove e facilita l’accesso ai servizi del quartiere, per migliorare la qualità della vita dei residenti e l’efficienza della gestione.

Tramite la Planet App i residenti potranno anche avere il controllo, la gestione e un’arricchita comprensione dei consumi finali di energia, un passaggio fondamentale per promuovere efficientamento, risparmi economici e generare impatti positivi sulle emissioni di carbonio in atmosfera.

