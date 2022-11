L’urgenza di accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il ritardo che abbiamo accumulato rispetto agli obiettivi da raggiungere ci impongono di correre ai ripari e utilizzare tutte le opzioni a disposizione.

Particolarmente interessanti per la configurazione italiana sono i modelli di autoconsumo e gli interventi di Revamping e Repowering degli impianti fotovoltaici esistenti. Grazie a strumenti digitali si può recuperare il ritardo accumulato.

Se ne parlerà il 6 dicembre in un webinar organizzato da Energy Intelligence in collaborazione con QualEnergia.it e con il contributo del Politecnico di Milano.

Contenuti del webinar

Dopo un focus su emergenza attuale e scenari futuri da parte del Politecnico di Milano, si parlerà dei sistemi di autoconsumo condiviso e delle opportunità derivanti dal potenziamento degli impianti fotovoltaici già esistenti, due binari strategici in particolare per le peculiarità del nostro paese: scarsa disponibilità di spazi da un lato e grande disponibilità di superfici coperte industriali a latitudini caratterizzate da elevato irraggiamento solare.

La possibilità di accelerare il percorso è legata anche all’utilizzo di strumenti digitali che aumentano la produttività delle attività più complesse.

Energy Intelligence presenterà una serie di casi concreti, mostrando anche il potenziale di RevUp, un consulente digitale basato su motori di Intelligenza Artificiale, che dal 1° dicembre sarà disponibile online per chiunque sia titolare di un impianto fotovoltaico e sia interessato a valutarne la storia delle performance e le prospettive future. Lo strumento è in grado in tempo reale di simulare anche interventi di revamping e di repowering ad hoc, con la presentazione dei risultati energetici ed economici.

Martedì, 6 dicembre 2022, ore 18 (durata: 1 h circa)

Gli interventi:

Davide Chiaroni

Full Professor Politecnico di Milano e Co-founder di Energy&Strategy

Emergenza attuale e scenari futuri del mercato elettrico

Luca Bonzagni

Amministratore Delegato Energy Intelligence

Consulenti digitali per supportare CER e progetti di Revamping

Federico Casali

Responsabile Competence Center Energy Intelligence

Presentazione casi concreti

Per ulteriori informazioni: webinar@qualenergia.it

