Grazie a un accordo tra SMA e Samsung è ora possibile integrare i sistemi di riscaldamento Samsung Eco con il sistema di gestione dell’energia domestica di SMA Sunny Home Manager 2.0.

Per il collegamento le due società utilizzano una soluzione cloud-to-cloud che permette anche di integrare i sistemi fotovoltaici con inverter SMA nell’ecosistema Smart Home di Samsung SmartThings.

I clienti SMA potranno quindi integrare le pompe di calore Samsung nel proprio sistema domotico e ottimizzare la gestione dei carichi in modo da non incorrere in un aumento del consumo e dei costi della bolletta elettrica.

Oltre alle pompe di calore, il Sunny Home Manager 2.0 può essere utilizzato per integrare generatori di energia, sistemi di accumulo a batteria, wallbox ed elettrodomestici come lavatrici in un sistema di gestione energetica intelligente.

Grazie ad algoritmi di autoapprendimento e dati meteorologici basati su previsioni, il sistema gestisce tutti i flussi energetici in modo completamente automatico, ottimizzando l’utilizzo dell’energia solare proveniente dall’impianto fotovoltaico di casa. Oggi sono in uso oltre 200.000 dispositivi Sunny Home Manager 2.0 a livello mondiale.

Tutto quello che c’è da sapere su Sunny Home Manager 2.0 e sul sistema di gestione energetica smart SMA è disponibile sul sito web dell’azienda tedesca.

Sempre per il mercato domestico, durante Intersolar Europe 2023, l’azienda ha presentato anche il Sunny Boy Smart Energy, un inverter ibrido monofase, con un design completamente nuovo, perfettamente integrabile con le altre soluzioni SMA.

