Nel mese di giugno sono stati installati 468 MW fotovoltaici per un numero di impianti pari a 33.722 (33 MW in più di maggio, anche se su 1.783 impianti in meno rispetto al mese precedente).

Nel primo semestre 2023 sono stati realizzati finora 2.322 MW, cioè 1.311 MW in più dello stesso periodo 2022, con un incremento di circa il 130%.

Come si può vedere dalla tabella, elaborata da QualEnergia.it su fonte Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, anche l’aumento del numero di impianti installati nel periodo gennaio-giugno 2023 è molto elevato, in confronto al 2022: +182% (+130.990 impianti FV).

A fine giugno, in Italia, abbiamo così un parco fotovoltaico formato da 1.423.986 impianti per una potenza complessiva di 27.370 MW.

Nella taglia fino a 12 kWp, gli impianti installati a fine giugno 2023 risultano 2,8 volte maggiori rispetto a quelli connessi nello stesso periodo del 2022, con una potenza superiore a 2,9 volte: ancora è evidente l’effetto del Superbonus 110% (vedi tabella in basso).

Quasi il 54% della potenza FV installata in questa prima parte dell’anno fa capo a impianti fino ai 20 kWp (sono oltre il 97% del totale in termini di impianti).

Tra tutte le taglie considerate da Terna, l’unico calo rispetto al primo semestre 2022 si ha nel segmento oltre 10 MW di potenza.

Nel grafico sotto la potenza installata in Italia nei mesi da gennaio a giugno di quest’anno.

Potrebbe interessarti anche: