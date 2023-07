Stoccare l’idrogeno verde in modo sicuro e a basso costo è una delle sfide più difficili per il futuro della “hydrogen economy”.

Una possibile soluzione potrebbe arrivare dal lavoro svolto dal team del Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs), centro francese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il gruppo di ricercatori, guidato da Patricia de Rango, ha sviluppato un metodo per immagazzinare l’idrogeno sotto forma di dischi metallici, sicuri e facili da trasportare. Questa innovazione ha vinto l’European Inventor Award 2023 nella sezione “ricerca”.

Il metodo, spiega una nota, utilizza idruro di magnesio mescolato con additivi metallici e grafite, per comprimere l’idrogeno in dischi solidi che si possono impilare in serbatoi appositamente progettati (si veda foto sotto al titolo).

Altro vantaggio è che l’idrogeno viene rilasciato dai serbatoi a una pressione relativamente bassa, pari a circa 2 bar. I dischi poi garantiscono uno stoccaggio stabile dell’H2 e non presentano rischi di incendio. L’intero processo, spiegano i ricercatori, consuma meno energia rispetto ai metodi convenzionali con cui immagazzinare l’idrogeno.

Al momento, infatti, l’idrogeno richiede molta energia per essere compresso, stoccato come gas e poi rilasciato a 700 bar di pressione. Anche la sua conservazione in forma liquida è molta dispendiosa in termini energetici, perché occorre raffreddarlo a -235 °C.

Le prime ricerche sono state condotte presso il Cnrs, che ha richiesto i primi brevetti europei. La tecnologia è stata trasferita ai partner industriali McPhy e Jomi-Leman per ampliare e commercializzare il prodotto. Vedremo se questa innovazione riuscirà a essere prodotta e immessa sul mercato su vasta scala.

