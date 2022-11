La Regione Lazio vuole accelerare i processi innovativi delle micro, piccole e medie imprese del settore costruzioni.

Per farlo l’Ente regionale ha organizzato un laboratorio di formazione, che include anche un’azione pilota per realizzare interventi di riqualificazione su parte del patrimonio abitativo esistente dell’ATER di Civitavecchia.

Il bando del laboratorio (allegato in basso) è rivolto a startup, imprese (innovative e non), studi di progettazione e liberi professionisti, attivi nella filiera edilizia-costruzioni o nello sviluppo di soluzioni innovative per l’edilizia sostenibile.

Il percorso avrà una durata di 5 mesi e consiste in:

incontro conoscitivo online : attività collettiva con la presentazione dei partecipanti (2 ore)

: attività collettiva con la presentazione dei partecipanti (2 ore) formazione online : attività collettiva su riqualificazione e manutenzione con criteri sostenibili, scelte progettuali, materiali, tecnologie; edilizia intelligente; normativa; qualità e certificazioni; comunicazione e ingaggio (7 incontri della durata di 2-3 ore/cad)

: attività collettiva su riqualificazione e manutenzione con criteri sostenibili, scelte progettuali, materiali, tecnologie; edilizia intelligente; normativa; qualità e certificazioni; comunicazione e ingaggio (7 incontri della durata di 2-3 ore/cad) coaching online e in presenza : incontri individuali per applicare i contenuti svolti in modalità collettiva nella propria specifica realtà aziendale/professionale. Approfondimenti sugli eventuali investimenti in innovazione e fonti finanziarie utili (6 incontri)

: incontri individuali per applicare i contenuti svolti in modalità collettiva nella propria specifica realtà aziendale/professionale. Approfondimenti sugli eventuali investimenti in innovazione e fonti finanziarie utili (6 incontri) formazione on the job online e in presenza: incontri collettivi in cui i contenuti affrontati durante i moduli formativi e di coaching saranno approfonditi sul campo, rispetto a un caso studio con ATER Civitavecchia. Tra gli ambiti di interesse: efficientamento energetico e idrico, salubrità degli ambienti indoor, partecipazione attiva della comunità di inquilini/utilizzatori.

Le sessioni formative e di confronto su casi pratici saranno arricchite da discussioni e workshop svolti con organismi e aziende di settore.

Una volta presentata la domanda di partecipazione, i candidati saranno valutati in base a tre criteri:

esperienze maturate e propensione alla cooperazione

maturate e propensione alla cooperazione innovazione e digitalizzazione introdotte nei propri modus operandi, prodotti e tecnologie

introdotte nei propri modus operandi, prodotti e tecnologie sostenibilità ambientale e policy perseguita (eventuali certificazioni)

Gli operatori saranno selezionati per “segmenti di filiera” (fino a 5 operatori per ciascun segmento) in modo da far emergere, durante il percorso, le peculiarità e i bisogni di innovazione in ciascuna fase del processo, come segue: progettazione; fornitura materiali e tecnologie; posa e installazione.

Il laboratorio offre ai soggetti che partecipano di:

accrescere le conoscenze e competenze sui processi di riqualificazione e rigenerazione sostenibile e innovativa del costruito

comprendere meglio e approfondire il mercato rappresentato dalla committenza pubblica (nel caso specifico, un’ATER regionale)

aumentare il proprio network di contatti e collaborazioni con altri operatori e con player di settore

comunicare meglio e rendere più visibile la propria realtà aziendale/professionale

migliorare la capacità di accesso alle opportunità derivanti dalla attuale e futura programmazione a livello regionale, nazionale, europeo (Programmazione regionale 2021-2027, PNRR, Comunità energetiche, ecc.) a sostegno della transizione ecologica ed energetica nell’edilizia.

Le candidature devono essere presentate entro il 20 dicembre 2022 (ore 18).

Per informazioni: Regione Lazio

Potrebbe interessarti anche: