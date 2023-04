Fondazione Emblema, in collaborazione con l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, ha lanciato una manifestazione di interesse rivolta alle startup innovative siciliane per la partecipazione alla seconda edizione di “In.Sicily – Innovation Sicily“.

In.Sicily, in programma l’8 e il 9 giugno a Palermo, è un evento ideato per mettere in contatto startup innovative, con sede legale o operativa in Sicilia, e investitori.

La manifestazione di interesse (allegata in basso) è rivolta alle nuove imprese attive su uno o più dei seguenti settori: agroalimentare, ambiente, risorse naturali e sviluppo sostenibile, scienze della vita, energia, economia del mare, smart cities & communities, turismo, cultura e beni culturali.

Le startup interessate dovranno candidarsi entro il 5 maggio (ore 12). Una commissione di valutazione stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Fondazione Emblema entro il 9 maggio.

I primi 30 soggetti selezionati saranno ammessi a partecipare e presentarsi a In.Sicily, beneficiando di alcuni servizi pre-evento, durante l’evento e di accreditamento.

I servizi pre-evento consistono in:

area riservata sul portale borsadellaricerca.it, con possibilità di inserire company profile, flyer, contatti, progetti

2 webinar nel mese di maggio: “Pitcho ergo sum” e “Dallo scouting tecnologico al mercato”

accesso alla preview e possibilità di visualizzare i profili dei partecipanti

I servizi durante l’evento sono:

menzione dell’ente e contatti diretti nel Book ufficiale

1 accredito per la sessione plenaria e 1 pitch il giorno 8 giugno a Mondello, Palermo

1 accredito Expo Day nel workshop del 9 giugno presso l’Università di Palermo

I servizi di accreditamento: l’accreditamento per In.Sicily si terrà l’8 giugno (ore 9-9,30) alle Terrazze (Viale Regina Elena a Mondello).

La partecipazione ai webinar pre-evento e l’accreditamento alla Sessione Plenaria sono obbligatori, a pena di esclusione dalla sessione di pitch dell’8 giugno.

Per informazioni: Borsa della Ricerca

