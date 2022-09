Un impianto fotovoltaico da 1 MW è stato realizzato da SunCity per lo stabilimento industriale del Gruppo Della Ciana che opera nei settori del legno, vetro e ferramenta, per privati, artigiani e imprese

L’azienda, che si trova a Chiusi, in provincia di Siena, aveva la doppia necessità di rimuovere e smaltire l’amianto della copertura e al tempo stesso quella di ridurre i consumi energetici.

Sono stati smaltiti 7.000 mq di amianto e installati sulla nuova copertura 2934 moduli fotovoltaici JINKO SOLAR, modello Cheetah HC 60M JKM340M-60H di potenza 340 Wp ciascuno e 8 inverter HUAWEI SUN2000 100KTL-M1 e 2 inverter HUAWEI SUN2000 60KTL-M0.

L’energia prodotta sarà in parte autoconsumata con conseguente risparmio sulla bolletta e in parte immessa in rete, con un tempo di rientro dell’investimento stimato in pochi anni.

Con questo impianto si otterrà una produzione annua di 1200 MWh, cioè 1,2 GWh (si risparmieranno circa 621 t di CO2 annui).

Per l’intero intervento, il cliente ha potuto beneficiare degli incentivi del DM FER.

Nel video una breve presentazione del progetto:

Potrebbe interessarti anche: