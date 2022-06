L’Europa dovrà tagliare fino al 30% il suo consumo di gas entro metà febbraio 2023, se i flussi dalla Russia verranno interrotti.

La previsione arriva dalla Iea tramite Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia, sentito da Bloomberg su questo scenario, “per il quale i leader dovrebbero prepararsi”, ha detto in risposta alle domande inviate via e-mail dall’agenzia.

“A seconda della tempistica, un taglio completo delle forniture di gas russo all’Europa potrebbe portare a livelli di riempimento degli stoccaggi ben al di sotto della media prima dell’inverno, lasciando l’Ue in una posizione molto vulnerabile”, ha affermato Birol. “Nel contesto attuale, non escluderei un taglio completo delle esportazioni di gas in Europa dalla Russia”, ha avvertito.

L’Europa sta cercando di riempire gli stoccaggi per l’inverno, con difficoltà dopo che Mosca all’inizio di questo mese ha tagliato del 60% i flussi verso la Germania e di percentuali inferiori verso altri paesi, tra cui il nostro. La situazione dell’approvvigionamento di gas dell’Ue potrebbe peggiorare se la Russia interrompesse completamente il flusso di gas verso l’Europa nelle prossime settimane.

Le proiezioni mostrano che mentre i tassi di riempimento degli stoccaggi del blocco sono attualmente sulla buona strada per raggiungere il 90% entro il 1° novembre, se la Russia tagliasse i flussi ci si potrebbe fermare sotto al 75%, riporta Bloomberg. Ciò significherebbe prezzi del gas “significativamente più alti”, secondo Birol.

Secondo i dati di ICE Endex, i futures europei del gas di riferimento sono già più che triplicati rispetto a questo periodo dell’anno scorso.

L’Europa dovrebbe concentrarsi sulla riduzione del consumo di gas dall’industria e dalle famiglie ora per garantire che la maggior quantità possibile di approvvigionamento venga immagazzinata, ha affermato Birol.

