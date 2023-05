Il costo di produzione dell’idrogeno verde calerà fino al 60% nel prossimo decennio, grazie alla riduzione dei prezzi dell’elettricità rinnovabile e ciò favorirà una maggiore diffusione di questo vettore energetico in una serie di applicazioni.

È quanto indica l’ultimo rapporto di GlobalData, “Low-Carbon Hydrogen Market Report, Update 2023 – Global Market Outlook, Trends, and Key Country Analysis“, secondo cui il settore ha posto le basi della sua futura crescita nel periodo 2021-2022, durante il quale sono stati annunciati numerosi progetti.

“Il mercato dell’idrogeno è progredito rapidamente negli ultimi anni grazie alla sua crescente applicazione in settori quali i trasporti, l’industria, l’energia, l’aerospazio, la difesa e l’edilizia”, ha indicato la società di ricerca in una nota.

Nel 2021 la domanda globale di idrogeno puro era di circa 74 milioni di tonnellate all’anno, di cui l’idrogeno a bassa e emissioni di carbonio ha rappresentato una quota minuscola, pari ad appena lo 0,89%.

Il Nord America guida il mercato in termini di capacità di produzione attiva di idrogeno a basse emissioni di CO2, seguito da Medio Oriente e Africa, Europa e Asia Pacifico.

“A febbraio 2023, la capacità produttiva globale di idrogeno a basse emissioni di carbonio era di 1,69 milioni di tonnellate l’anno, che si prevede raggiungerà entro il 2030 circa 111 milioni di tonnellate nello scenario massimo e 66 milioni di tonnellate nello scenario minimo”, ha detto Srinwanti Kar, analista del settore energetico di GlobalData.

Un’adeguata pianificazione a livello di finanziamento, un quadro normativo abilitante e infrastrutture adeguate possono facilitare e accelerare il ritmo di sviluppo, ha aggiunto l’esperto.

A febbraio 2023, la capacità di idrogeno a basse emissioni di carbonio “sulla rampa di lancio” era pari a 152 tonnellate, di cui 1,9 tonnellate già in fase di costruzione, 136,7 tonnellate in esame di fattibilità e 6,4 tonnellate in fase di progettazione tecnica preliminare (FEED).

“La facilitazione del quadro normativo e della visibilità della domanda, l’accelerazione dei finanziamenti pubblici per l’idrogeno a basse emissioni, l’avanzamento dello sviluppo delle infrastrutture per l’idrogeno, i progressi tecnologici che portano alla riduzione dei costi, l’accesso ai finanziamenti privati e i mandati o gli obiettivi governativi per sostenere l’adozione dell’idrogeno, sono alcuni dei fattori chiave che guideranno la crescita del mercato dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio”, ha detto Kar.

“Diversi Paesi come Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna, Francia, Australia e India hanno definito percorsi, strategie, mandati e obiettivi per lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno in generale e a basse emissioni di CO2 in particolare”, ha aggiunto l’analista.

Questi piani si sono concentrati principalmente sull’aumento della capacità di produzione, sulla riduzione dei costi e sul rafforzamento dell’infrastruttura della catena di approvvigionamento

“Il significativo sostegno politico e l’impegno dei governi per la decarbonizzazione stanno stimolando gli investimenti nel settore dell’idrogeno. Lo slancio che si è creato lungo l’intera catena del valore sta accelerando la riduzione dei costi nella produzione, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni finali dell’idrogeno”, ha proseguito l’analista di GlobalData.

Già a novembre 2022, in occasione della CoP27, si ricorda, la Banca Mondiale ha annunciato la formazione della Hydrogen for Development Partnership (H4D), un’iniziativa globale per aumentare la diffusione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio nei Paesi in via di sviluppo.

Potrebbe interessarti anche: