Sulla spinta del testo del Pnrr la ricerca in Italia si sta concentrando su diversi progetti che coinvolgono l’idrogeno.

Dopo l’accordo tra Rse e CAP di cui vi abbiamo parlato già oggi (vedi qui), è la volta di un progetto che coinvolge Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK) per lo sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione ecologica del nostro Paese. Idrogeno, energie rinnovabili, batterie e integrazione con le reti energetiche sono i principali ambiti su cui si concentrerà.

La collaborazione permetterà a Enea e FBK di lavorare in modo sinergico con altre istituzioni scientifiche e stakeholder italiani e internazionali e di rafforzare partenariati legati al Green Deal europeo, con particolare riferimento al processo di decarbonizzazione, transizione del sistema energetico nazionale, tecnologie e usi finali dell’idrogeno, batterie, smart sector integration, sviluppo di nuovi materiali, componenti e sistemi per l’energia e le tecnologie IT (Information Technologies).

