IBC Solar, fornitore di soluzioni fotovoltaiche, sarà presente dal 14 al 16 giugno 2023 a Intersolar Europe di Monaco di Baviera, con esposizioni per i tre segmenti di mercato Residenziale, Commerciale e Industriale e Parchi Solari.

Di rilievo in questa edizione fieristica le innovazioni dell’azienda nel settore dei sistemi di montaggio a marchio proprio, tra cui un’area di prova per sperimentarli, e test di moduli dal vivo sulla tavola di carico del laboratorio di prova SUNLAB.

Anche in questa edizione di Intersolar, l’azienda presenterà uno stand fieristico basato sul principio del design “Cradle to Cradle”, nel padiglione A4, stand A4.470 e A4.570.

Prova di carico in condizioni estreme: la tavola di carico SUNLAB

IBC Solar per poter garantire gli standard più elevati sottopone i moduli e i sistemi di montaggio a marchio proprio a a sette test di resistenza nel laboratorio SUNLAB.

Un ruolo importante è svolto dalla tavola di carico, che esegue un test di carico statico-meccanico dell’intero modulo in combinazione con la struttura di montaggio. Questa prova potrà essere osservata dal vivo presso lo stand. I test dal vivo si svolgono tre volte per ogni giorno di fiera (ore 11, 14 e 16).

Strutture di montaggio nuove e collaudate

Lo scorso anno IBC Solar aveva presentato per la prima volta a Intersolar il sistema di montaggio aerodinamico per tetti piani IBC AeroFix G3. Ora sono apportati alcuni miglioramenti per renderlo ancora più efficiente. Grazie all’ottimizzazione dei giunti e degli elementi di collegamento, l’installazione è più facile e sicura.

L’azienda presenterà inoltre l’ormai collaudato sistema modulare IBC TopFix 200 per l’installazione su tetti inclinati. Con diversi morsetti, binari, ganci per tetti e tegole in lamiera stampata; il sistema è adatto all’uso universale su quasi tutti i tetti inclinati.

Le innovazioni nel campo dei sistemi di montaggio hanno in comune, oltre all’alta qualità, il fatto che sono progettate per un montaggio ancora più rapido e semplice. Insieme a una maggiore flessibilità e versatilità, offrono importanti vantaggi agli installatori e facilitano il lavoro quotidiano, garantendo un notevole risparmio di tempo.

Gli installatori potranno provare i nuovi componenti direttamente durante la fiera e installarli personalmente. A questo scopo, lo stand disporrà di un’area di prova, dove gli esperti di IBC Solar saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Gli interessati potranno provare l’installazione delle tegole in lamiera Mammut Form S+. Questa tegola sostitutiva, con gancio per tetto integrato, elimina la necessità di modificare e piegare le tegole esistenti. Nell’area di montaggio delle lastre trapezoidali è possibile testare tre diversi binari, compresi quelli con compensazione dell’altezza su tetti irregolari. Inoltre, nell’area del tetto piano, gli installatori possono verificare di persona la facilità di montaggio dei vari supporti.

Lo stand sostenibile secondo il principio di progettazione “Cradle to Cradle”

Lo stand espositivo di IBC Solar punta a soddisfare gli standard di sostenibilità dell’azienda ed è costruito secondo i principi “Cradle to Cradle”: la maggior parte dei materiali utilizzati può essere completamente reintrodotta nel ciclo biologico o tecnico dopo la fiera, senza essere riciclata.

Ad esempio, per i banchi espositivi dei prodotti, le pareti delle stanze e i banconi viene utilizzato legno proveniente da foreste sostenibili. I telai in alluminio saranno riutilizzati nella costruzione dello stand e non c’è alcun pavimento, con un impatto positivo sul bilancio ecologico dello stand. Il tasso di riciclaggio dello stand è di circa il 98%.

Gli esperti di IBC Solar danno appuntamento a Intersolar Europe, dal 14 al 16 giugno 2023 nel padiglione A4, stand A4.470 e A4.570.

