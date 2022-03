Nel 2022 IBC Solar AG festeggia il suo 40° anniversario. Il pioniere del settore, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni fotovoltaiche e di accumulo di energia, ripercorre le principali pietre miliari del mercato delle rinnovabili.

I risultati di un sondaggio che l’azienda ha condotto in collaborazione con la sua rete di partner specializzati all’inizio del 2022 fornisce informazioni sulle tendenze attuali e sugli sviluppi del mercato.

Il sondaggio mostra quale valore è attribuito oggi ai sistemi FV e all’accumulo dai proprietari di case e dai clienti commerciali in Germania e gli aspetti più rilevanti per gli installatori.

Fondata nel 1982 come IBC (International Battery and Solar Power Consulting) e successivamente chiamata IBC Solartechnik, l’azienda con sede nella città di Bad Staffelstein, nella Germania meridionale, ha spinto lo sviluppo dell’energia solare in Germania.

IBC Solar è stata coinvolta nei numerosi cambiamenti nel settore e ha continuamente ampliato il proprio portafoglio in base agli sviluppi del mercato.

Già nel 1998 l’azienda ha commercializzato il primo modulo fotovoltaico a marchio proprio (Megaline). All’inizio degli anni 2000, ha ampliato i suoi segmenti di business e si è affermata come un partner di rilievo nel settore della distribuzione e della realizzazione di progetti.

Fin dall’inizio è stata data priorità alla qualità dei prodotti: per testarla e garantirla nel miglior modo possibile, IBC Solar ha costruito il proprio impianto di prova all’aperto nel 2007. Dal 2009, i prodotti vengono anche valutati e messi in fase di test in un laboratorio di prova interno e ora indipendente.

Nel tempo, ha ampliato il proprio portafoglio a marchio proprio con il primo sistema di accumulo (2011) e il sistema di montaggio per tetti piani IBC AeroFix (2013), ampliando ulteriormente la propria posizione di fornitore di sistemi completi.

IBC SOLAR ha sempre considerato importante una stretta collaborazione con i suoi partner specializzati. E proprio in occasione del suo 40° anniversario, ha condotto un sondaggio tra la propria rete di partner specializzati in Germania che qui sintetizziamo.

Risultati dell’indagine sui partner specializzati

Distribuzione sul mercato – I partner di IBC Solar sono ben rappresentati sia nel settore residenziale che in quello commerciale. Le risposte degli oltre 100 specialisti fotovoltaici e società di installazione in Germania intervistati mostrano chiaramente che la maggior parte degli ordini di impianti fotovoltaici, il 72%, proviene dal segmento residenziale.

I sistemi FV nel segmento commerciale sono attualmente poco meno del 28% tra i partner intervistati, ma sono in aumento, perché questo segmento offre un potenziale molto elevato, secondo il parere degli esperti del FV. Le aziende commerciali e di produzione riconoscono sempre più valore al risparmio energetico associato agli impianti solari. Inoltre, i maggiori obiettivi di crescita del governo garantiranno una forte crescita in questo segmento.

Ragioni di acquisto – Secondo l’esperienza dei partner specializzati, le ragioni più importanti per l’acquisto di un impianto fotovoltaico oggi sono: l’indipendenza dall’aumento dei costi dell’elettricità (96% delle citazioni), l’autosufficienza energetica (78%) e l’idea di sostenibilità (54 per cento).

Un altro punto importante è il rapido ammortamento degli investimenti nel fotovoltaico e nello storage (32%). Se questi risultati vengono confrontati direttamente con le ragioni dell’investimento durante i primi tempi del fotovoltaico, si può vedere un chiaro cambiamento. All’inizio, le persone investivano nell’energia solare soprattutto per la tariffa feed-in e per il conseguente profitto.

Criteri per la scelta di un sistema – Il sondaggio ha anche mostrato ciò che i clienti finali prendono in considerazione quando scelgono un fornitore di servizi.

Ad esempio, secondo specialisti e installatori fotovoltaici, l’aspetto più importante per la maggior parte dei clienti è che ottengano tutto da un unico fornitore (78,1%), ovvero che abbiano un referente singolo per l’intero sistema.

Un altro criterio decisionale per i clienti è l’elevata qualità del prodotto (73,6%). Poco più di un terzo degli intervistati (35,4%) ha citato processo dell’ordine e consegna rapide come un requisito importante per i clienti.

La produzione locale dei prodotti (“Made in Europe/Made in Germany”) svolge un ruolo importante per il 27,2% dei clienti, seguita dal prezzo basso (22%) e dall’elevata efficienza (19%).

Fattori per la scelta di un fornitore – I criteri più importanti per i partner specializzati per lavorare con aziende come IBC Solar completano il quadro. Con il 90,8%, l’affidabilità e la presenza per i clienti si sono classificate al primo posto tra le motivazioni.

Il secondo fattore più importante, al 60,5%, è un portafoglio prodotti innovativo e aggiornato che fornisce sistemi completi. Al terzo posto ci sono servizi come un buon supporto post-vendita e buone condizioni di garanzia.

Tendenze di mercato – Alla domanda sulle tendenze e sui cambiamenti che hanno influenzato in modo significativo il settore negli ultimi anni, tre partner professionali su quattro hanno citato una maggiore complessità normativa e requisiti crescenti (76,1%).

Allo stesso tempo, due terzi degli esperti del FV osservano una crescente consapevolezza dei clienti per il fotovoltaico nel contesto delle energie rinnovabili, nonché una reputazione generale in crescita di questa tecnologia.

Poco meno del 59% ritiene che l’aumento dei costi (ad esempio, costi di materia prima e di installazione) sia uno dei fattori più importanti che influenzano il mercato.

Futuro, ulteriori campi di applicazione per il fotovoltaico – Secondo i partner intervistati, questi risiedono chiaramente nel settore della mobilità elettrica (87,4%). Seguita a grande distanza da aree di applicazione come l’accoppiamento settoriale utilizzando l’idrogeno (23,5%) o il fotovoltaico integrato negli edifici (19,8%).

L’elenco delle possibili aree di applicazione è lungo, quindi non è possibile identificare un terzo posto chiaro. Sono stati spesso citati applicazioni blockchain e peer-to-peer, nonché argomenti come l’accoppiamento settoriale nell’industria e nel commercio.

Potrebbe interessarti anche: