Huanghe Hydropower Development Co.,Ltd (HHDC), con sede nella provincia del Qinghai, nella Cina occidentale, è una delle più grandi società energetiche al mondo.

Controllata dalla società pubblica cinese State Power Investment Corporation Limited (SPIC), HHDC conta infatti 17,95 GW di potenza elettrica installata, di cui il 60% è idroelettrico, il 22% fotovoltaico, eolico l’11% e il 7% termoelettrico.

Il 93% della potenza dunque viene dalle rinnovabili, mentre l’azienda ha una produzione annua da 567,8 TWh e un fatturato totale di 107,5 miliardi di yuan, cioè quasi 14 miliardi di euro.

HHDC ha iniziato il suo viaggio nel solare nel 2010, con il completamento di un parco fotovoltaico da 10 MW in Tibet. Ora conta 37 impianti solari con una capacità installata di oltre 3,88 GW, un quantitativo come detto pari al 22% della potenza controllata da HHDC e che ne fa il più grande gestore di impianti fotovoltaici al mondo.

Integrazione verticale e moduli ad alta efficienza

Nel solare FV, HHDC si è dotata di una catena industriale completa: dal silicio, ai wafer, alle celle, ai moduli, fino all’integrazione di sistema e allo sviluppo e alla gestione dei parchi fotovoltaici.

“La nostra capacità di produzione di silicio policristallino è di 2.500 tonnellate/anno, pari al 13% del mercato cinese del polysilicon per circuiti elettronici. Siamo l’unica azienda impegnata nella produzione di massa e nella vendita finale di polisilicio di grado elettronico in Cina”, spiega Xie Xiaoping, presidente di SPIC – Huanghe Hydropower Development Co.

HHDC ha iniziato la ricerca sui moduli FV bifacciali due anni fa. Ora le celle TOPCon sviluppate su scala industriale hanno raggiunto un’efficienza media del 22,25% e il modulo bifacciale TOPCon da 72 celle, di cui si è avviata la produzione di massa nel 2019 a Xi’an, ha raggiunto una potenza di 385 watt e un tasso di conversione del 19,6%.

L’azienda ha avviato una prima linea di produzione in Cina, da 200 MW, di celle e moduli IBC N-type, a basso costo e ad alte prestazioni. Come da test del JET giapponese, l’efficienza delle celle è risultata del 23,47% e, alla fine del 2019, le celle IBC prodotte su scala industriale da HHDC ha fatto registrare un tasso medio di conversione del 23%.

Nel frattempo, HHDC ha firmato un contratto di esportazione in Italia del modulo IBC per il 2020 con FuturaSun, che acquisterà 50 MW di moduli.

“In quanto prodotto leader del settore, l’IBC di HHDC è molto competitivo nella fascia alta del mercato. Nel 2020 i moduli IBC saranno i prodotti chiave da promuovere in Europa “, afferma Alessandro Barin, CEO di FuturaSun.

Innovazione tecnologica

In quanto maggior operatore mondiale di impianti fotovoltaici, HHDC sta promuovendo attivamente la ricerca e lo sviluppo verso tecnologie e prodotti all’avanguardia. La società ha stabilito alleanze strategiche per l’innovazione nel FV e diverse piattaforme di ricerca scientifica per promuovere congiuntamente l’innovazione tecnologica in tutta la catena di fornitura. L’azienda si distingue anche per la sua ricerca sull’impatto degli impianti solari fotovoltaici sull’ambiente.

I vertici di HHDC e DuPont, tra i leader mondiali nei materiali specifici per il settore fotovoltaico, si sono impegnati a sviluppare assieme prodotti affidabili e di elevata qualità e a massimizzare il valore dell’investimento solare dei clienti.

“Non stiamo solo lavorando sull’efficienza, ma anche prestando attenzione al ROI e all’affidabilità nell’intera vita utile del prodotto”, spiega Chen Yutong, noto anche come Anthony Chen, vicepresidente del dipartimento Ecological Systems and Business Development di DuPont Photovoltaic and Advanced Materials.

I moduli con backsheet trasparente Tedlar® (immagine sotto) – spiega – godono di molteplici vantaggi: sono più leggeri del 27-38% rispetto al modulo vetro / vetro a 60 celle e il 18-34% più leggeri del modulo vetro/vetro a 72 celle.

“Può essere utilizzato in una gamma più ampia di campi. Aumenta in modo significativo la durata di vita di un tracker quando viene utilizzato insieme all’unità di monitoraggio. Inoltre – prosegue Chen – riduce notevolmente i costi di trasporto dei moduli. Infine, la struttura vetro/trasparente è stata utilizzata nei progetti all’aperto per oltre 30 anni, dimostrando la sua validità: garantisce il ROI a lungo termine.”

Un parco da 100 MW per testare le tecnologie FV

Al fine di verificare completamente le diverse tecnologie avanzate e costruire impianti fotovoltaici migliori, HHDC ha costruito la più grande centrale dimostrativa di energia solare al mondo.

Il parco incorpora (nella foto sotto) 148 tecnologie e prodotti fotovoltaici sulla stessa piattaforma, con una capacità installata totale di 143 MW.

La base dispone di 6 aree di prova per moduli, inverter, strutture, progettazione completa e storage e 2 piattaforme di prova esterne per moduli e inverter. Altre aree sono state riservate per un uso futuro per nuove tecnologie e nuovi prodotti.

La base fornisce dati di test per la progettazione, la costruzione, la produzione di apparecchiature, la ricerca e lo sviluppo, la preparazione delle specifiche, nonché l’analisi del ritorno degli investimenti nel settore fotovoltaico globale, fornendo supporto tecnologico per la realizzazione finale della market parity fotovoltaica.

Potrebbe interessarti anche: