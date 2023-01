È stata appena pubblicata la Guida Storage 2022-23 curata da VP Solar, che può essere scaricata gratuitamente (vedi sotto).

Si tratta dell’ottava edizione ed è stata elaborata dal team ingegneria della società per offrire ai professionisti del settore, progettisti ed aziende di vendita e di installazione di sistemi energetici, un manuale per orientarsi nelle scelte in uno scenario in rapida evoluzione sia a livello tecnologico che di mercato.

La guida contiene una carrellata di diversi sistemi di accumulo in commercio:

Sistemi di accumulo lato AC

Sistemi di accumulo lato DC

Inverter ibridi

Batterie compatibili

62 pagine tra descrizioni e schede tecniche

Indice interattivo

Inclusa nella guida la Mappa Storage, uno strumento utile per una comparazione dei sistemi di storage, con caratteristiche e prestazioni, con gli abbinamenti possibili tra diversi inverter e batterie:

Inverter monofase, trifase ibridi e AC retrofit

Batterie alta e bassa tensione

Dati tecnici, come ad esempio la capacità di accumulo netta, la potenza in carica e scarica, la garanzia del produttore, il tipo di connessione alla rete.

Per scaricare la guida: VP Solar

