Il Gse sottoscrive accordi con Demanio e Carabinieri

Il Gse ha sottoscritto due nuove intese sui temi della decarbonizzazione e della transizione energetica.

Si tratta, in particolare, di accordi annunciati tra il 18 e il 23 luglio con Arma dei Carabinieri e Agenzia del Demanio.

In quest’ultimo caso si punta a intervenire sul patrimonio immobiliare pubblico seguendo sette direttrici:

analisi dei fabbisogni e riqualificazione energeticamente in chiave smart building ;

; promozione di autoconsumo diffuso, Cer e condivisione dell’energia;

diffuso, Cer e condivisione dell’energia; sviluppare “progetti pilota green” sugli stabili, anche in partenariato pubblico-privato ;

; integrare gli incentivi Gse con i piani di investimento dell’Agenzia;

Gse con i piani di investimento dell’Agenzia; condividere dati e conoscenze, favorendo l’ interoperabilità tra le piattaforme digitali per migliorare l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi;

tra le digitali per migliorare l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi; sviluppare indicatori di sostenibilità e analisi settoriali su efficienza energetica, rinnovabili e impatto ambientale;

su efficienza energetica, rinnovabili e impatto ambientale; realizzare attività formative e informative.

“L’intesa rappresenta un passo concreto verso un modello di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato più efficiente, sostenibile e resiliente attraverso l’uso delle fonti rinnovabili e il ricorso allo scambio di energia autoprodotta” secondo la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.

Obiettivi raccolti anche nel rendiconto di sostenibilità diffuso dall’Agenzia a giugno. Nel 2024, ad esempio, sono stati previsti servizi d’ingegneria su diagnosi energetiche, analisi di vulnerabilità sismica e rilievi Bim per 2.900 fabbricati, di cui il 70% conclusi, e sono stati completati trenta interventi finalizzati al miglioramento delle performance energetiche e di sicurezza.

Inoltre, si punta a individuare cento siti tra aree e immobili destinati alla produzione di energia rinnovabile, attraverso la realizzazione di impianti e reti integrate che, entro il 2026, genereranno 500.000 MWh di energia pulita e consentiranno l’abbattimento di 280.000 tonnellate di CO2, valorizzando terreni e strutture inutilizzate e promuovendo l’autonomia energetica del patrimonio immobiliare pubblico.

Si inciderà in questo modo sui consumi interni al perimetro immobiliare dell’Agenzia, che lo scorso anno ha registrato 8.473.160 MJ totali (37% termici e 63% elettrici), attribuibili prevalentemente all’illuminazione, al funzionamento delle attrezzature informatiche, al condizionamento degli ambienti e all’utilizzo del parco auto.

Tornando all’accordo con il Gse, secondo l’a.d. Vinicio Mosè Vigilante questa collaborazione “si inserisce in un ampio progetto di supporto alla Pubblica Amministrazione volto a coniugare le opportunità e i benefici generati dagli strumenti messi a disposizione dai meccanismi del Gestore con il percorso di decarbonizzazione che il Paese è chiamato a compiere”.

E in questo supporto rientra anche l’intesa sottoscritta la scorsa settimana con l’Arma dei Carabinieri per promuovere nuovi interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio delle Forze dell’Ordine, la realizzazione di impianti rinnovabili, la diffusione di Cer e Cacer.

Tutto ciò sarà sostenuto con lo sviluppo congiunto di modelli di finanziamento per i progetti che tengano conto di tutte le fonti disponibili, l’attivazione di un servizio di assistenza per il contenimento dei consumi e dell’impatto ambientale, l’acquisto di energia elettrica nella disponibilità del Gse prodotta da Fer.

Il 7 luglio l’Arma inoltre ha rinnovato e ampliato una collaborazione già in corso con Enel “per rafforzare legalità, sostenibilità e sicurezza energetica”, come si legge in una nota.

Nello specifico, particolare attenzione sarà data al monitoraggio dei progetti Pnrr, alla tutela ambientale del territorio, al contrasto alle ecomafie, alla prevenzione delle condotte fraudolente a danno dei consumatori, anche grazie a tool di IA, nonché di attività dolose di varia natura in danno delle infrastrutture critiche.

Enel, dal canto suo, collaborerà a progetti specifici di efficientamento energetico per le strutture dell’Arma e di mobilità sostenibile. Previsti anche programmi di formazione congiunta nelle scuole.

Per quanto riguarda il Gse, infine, si ricorda la sottoscrizione a giugno di altri due protocolli di collaborazione con l’Associazione dell’Industria italiana della calce e delle malte e con Regione Liguria.