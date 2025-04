Rinnovabili, consultazione sui criteri Gse di calcolo della producibilità

Sono stati pubblicati dal Gse per la consultazione i “Criteri di calcolo della producibilità”, contenuti in un documento (link in basso) che si propone di definire le modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, specificando i criteri per ciascuna di esse.

Un atto, specifica il Gestore in una nota, utile sia per il riconoscimento della mancata produzione, sia per accedere agli incentivi del Dm Fer X Transitorio.

Per la fonte eolica l’idea è di utilizzare il modello di simulazione attualmente in uso, ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10, per la stima della producibilità ai fini della determinazione della mancata produzione, utilizzando i seguenti dati di input:

dati caratteristici degli aerogeneratori, compresa la geolocalizzazione e la rispettiva altezza del mozzo;

curve di potenza calcolate attraverso i dati storici di vento e produzione comunicati dagli operatori;

curve di potenza degli aerogeneratori comunicate dagli operatori;

dati di intensità e direzione del vento degli anemometri di campo e/o di navicella comunicati dagli operatori e/o acquisiti dallo stesso Gse;

dati di indisponibilità di impianto comunicati dagli operatori;

dati di anagrafica dell’impianto, misura e ordini di dispacciamento inviati da Terna e dai gestori di rete.

Per le unità produttive fotovoltaiche, il Gestore propone di usare un modello di simulazione a partire da una curva di potenza standard, con i seguenti dati di input:

dati caratteristici dell’unità produttiva, compresa la geolocalizzazione;

curve di potenza calcolate dal Gse;

dati di radiazione solare relativi alle coordinate dell’unità produttiva acquisiti dallo stesso Gse;

dati di indisponibilità di impianto comunicati dagli operatori;

dati di anagrafica dell’impianto, misura e ordini di dispacciamento inviati da Terna e dai gestori di rete.

In fase di validazione del modello di simulazione, il Gse calcolerebbe la curva di potenza equivalente di tutta l’unità produttiva, a partire dai migliori dati di rianalisi della radiazione solare nella disponibilità del Gestore.

Sull’idroelettrico invece la proposta è di utilizzare un modello di simulazione a partire da una curva di potenza standard oppure alternativamente un modello basato sui dati di misura disponibili. Il primo utilizzerebbe i seguenti dati di input:

dati caratteristici dell’unità produttiva, compresa la geolocalizzazione;

curve di potenza calcolate dal Gse;

dati di rianalisi disponibili relativi alla portata dei corsi d’acqua nella zona di ubicazione dell’unità produttiva acquisiti dallo stesso Gse;

dati di indisponibilità di impianto comunicati dagli operatori;

dati di anagrafica dell’impianto, misura e ordini di dispacciamento inviati da Terna e dai gestori di rete;

dati di misura nella disponibilità del Gse.

Anche in questo caso, in fase di validazione, verrebbe calcolata la curva di potenza equivalente di tutta l’unità produttiva, a partire dai migliori dati di rianalisi della portata dei corsi d’acqua nella disponibilità del Gestore.

Per le altre fonti, in particolare per la fonte termica, non essendo la disponibilità di fonte primaria un dato sempre direttamente disponibile, il Gse propone l’utilizzo dei soli dati di misura come indicatori della fonte primaria.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Gestore le osservazioni entro il 5 maggio 2025 attraverso l’apposita sezione del sito.