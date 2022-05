GreenPulse e BayWa r.e hanno affiancato Etex nel suo percorso di decarbonizzazione con l’installazione di un impianto FV, da poco in esercizio, sullo stabilimento di Filago (BG).

L’impianto FV da 669 kWp sta producendo elettricità solare per Promat, un marchio commerciale di Etex, azienda che opera nella protezione passiva dal fuoco e nei materiali d’isolamento acustico e ad alte temperature.

L’impianto fotovoltaico installato sul tetto dello stabilimento ricopre un’area totale di circa 3.170 mq e ha una producibilità di circa 819mila kWh/anno.

Considerando che il consumo annuo di elettricità dello stabilimento è di circa 4,8 GWh, l’impianto permetterà di coprire circa il 16% del fabbisogno dello stabilimento.

“L’impianto fotovoltaico ci consente di ottenere una quota di autoconsumo del 93%. Questo significa che la maggior parte dell’energia verde prodotta dall’impianto fotovoltaico verrà consumata direttamente dallo stabilimento ed Etex sarà in grado così di risparmiare sulla bolletta. Inoltre, acquistando l’energia verde da GreenPulse a un tasso fisso garantisce una prevedibilità del prezzo che è particolarmente apprezzata nell’attuale volatilità del mercato dell’elettricità”, ha spiegato Roberta Facheris, Plant Manager dello stabilimento di Filago.

GreenPulse, player europeo leader nello sviluppo, nel finanziamento e nella gestione patrimoniale dei progetti riguardanti l’energia rinnovabile, fornirà a Etex la vendita dell’energia pulita tramite un contratto PPA (Power Purchase Agreement) on-site dalla durata ventennale.

Tramite un contratto di diritto di superficie, Etex permette a Green Pulse di utilizzare direttamente la superficie della copertura dello stabilimento per produrre l’energia elettricità solare necessaria per il suo fabbisogno energetico.

L’installazione dei 1.239 moduli fotovoltaici è stata curata da BayWa r.e. Power Solutions, la business entity del Gruppo BayWa r.e. specializzata nella fornitura di soluzioni energetiche per industrie, che in questo progetto ha ricoperto il ruolo di partner EPC (Engineering, Procurement and Construction).

“La forte sinergia che si è creata tra Green Pulse e BayWa r.e. Power Solutions nella realizzazione di questo progetto può dar vita a nuove collaborazioni sinergiche. È già in fase di valutazione un altro progetto in collaborazione con GreenPulse per Etex, dove, in aggiunta a un nuovo FV in copertura e a una pensilina fotovoltaica, verranno progettate e installate delle colonnine per la mobilità elettrica”, ha detto Francesca Manso, Managing Director di BayWa r.e. Power Solutions.

“Ci occupiamo delle questioni finanziarie e operative – ha detto Manu Jans, CEO di Green Pulse – e garantiamo a imprese come Etex una transizione verso le fonti rinnovabili senza alcuna spesa di investimento o di gestione. Lo stabilimento di Filago si va ad aggiungere ad altri progetti fotovoltaici in fase di realizzazione in Italia, Spagna e Belgio da parte di Etex in collaborazione con GreenPulse negli ultimi anni. Questi progetti permettono a Etex di risparmiare più di 4.000 tonnellate di CO2 ogni anno grazie a un totale di 10 MWp di impianti fotovoltaici con una produzione complessiva di 15 GWh di energia rinnovabile all’anno”.

